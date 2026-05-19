萬華魚果市場鄰損引怨 張育萌酸：蔣萬安無能連鍾小平都認證！

國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

台北市萬華區的第一魚果市場正在興建，附近攤商近期質疑建商施工不當造成鄰損，找來民代開記者會反映民怨，但問題不但沒解決，甚至引來「報復性檢舉」，住戶或攤商遭查水表，連國民黨北市議員鍾小平都怒轟「這是官商勾結的典範」。對此，台灣青年民主協會理事張育萌酸，「蔣萬安無能連鍾小平都認證！」

張育萌18日晚間在臉書發文，「魚果市場施工，附近攤商反映屋裂後，凌晨三點竟被市府稽查。蔣市府一邊查水表，一邊上班時間落跑去雲林輔選。萬華的第一魚果市場正在蓋，附近住戶房屋龜裂，裂到手掌可以伸進去。攤商質疑是建商『中華工程』施工不當，才會造成鄰損。這種事，當然是市政議題啊。蔣萬安市府趕快鑑定，看是不是建商要負責，不就結案了？」

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「結果蔣萬安真的亂搞一通。幾乎天天有市府的人員，上門說要稽查，扯各種理由開單。18天內就被查了4次，而且還凌晨3點就來。台北市衛生局說『接獲民眾具體陳情』才派人前往稽查，什麼鬼？以前都沒有民眾陳情嗎？民眾一踢爆牆面裂開，就被檢舉？」

張育萌接著說：「難怪鍾小平會質疑根本是『查水表』。鍾小平直接問市府，『他們家是江洋大盜嗎？』，人家房子裂開，市府不處理，還要搞聯合稽查，『這就是官商勾結最明顯典型的例子！』這句話不是我講的，是鍾小平講的。鍾小平是綠營的嗎？還是，鍾小平是青鳥嗎？鍾小平說，他會要求市府『反向稽查』中工在台北的工地，包括魚果市場和雙星大樓，要市府不要成為『財團的側翼』。」

張育萌質問：「台北亂成一片，蔣萬安在哪？蔣萬安今天突然跑到雲林『包肉粽』，就是想逃出台北，開始輔選。會不會太爽啊？蔣萬安亂找一個理由，說是要『視察營養午餐食材』。這樣，輔選就變公務行程欸。這趟輔選行程，是蔣萬安昨天晚上，才突然加上的。鼠患和醫美偷拍都放著爛，蔣萬安跑去虎尾。現任雲林縣長張麗善，和準備參選的張嘉郡，就站好當蔣萬安的左右護法。我就問，蔣萬安有向台北市政府請假嗎？」

「還是，原來台北市長的同事，包括張麗善和張嘉郡嗎？預告一下，蔣萬安明天還要去宜蘭哦，幫吳宗憲造勢。身為台北市民，真的想問，台北市現在還有市長嗎？」

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