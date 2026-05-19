台灣國防預算大砍4成 日媒質疑台灣在野黨防衛意識 憂降台海嚇阻力

立法院8日三讀通過國防特別預算條例草案，民眾黨、國民黨隨後聯合舉行記者會，黨主席黃國昌、鄭麗文出席說明。（資料照）

立法院8日通過國防特別條例，預算上限降至7800億元，大砍行政院版草案4700億元。日本「產經新聞」在17日的社論中指出，這項恐導致攸關「台灣有事」嚇阻力下降的決定，令人感到憂慮。

社論指出，這項法案是由對中國展現和緩姿態的國民黨等在立法院佔多數的在野黨所提出。相較於賴清德政府去年秋天提出的8年1.25兆台幣原案，預算縮減近4成。

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特別預算是鑑於嚴峻的安全保障情勢，在常規國防預算之外額外編列的。如今遭到大幅刪減，是否還能做到萬全的準備？

因預算遭刪減，賴政府向台灣企業採購逾20萬架無人機等計畫，形同胎死腹中。這對政府致力建構排除中國的無人機供應鏈，將造成重大打擊。台灣的無人機產業恐將被迫空轉至少1到2年。

預算縮水將直接影響台灣以機動力對抗中國壓倒性軍力的「不對稱作戰」，更可能進一步提高中國武力犯台的誘因。

社論強調，台灣重視人權，奉行自由與民主主義；中國則是個人權侵害橫行的共產黨獨裁國家。台灣人民顯然不希望陷入遭中國併吞與統治的局面，中國政府不應無視高度警戒的台灣民意。

台灣期待美國協防，美國也一直要求台灣付出更多的防衛努力。美國總統川普此次訪問中國，對台灣議題的應對備受矚目。在台灣安全保障如此敏感的此刻，在野黨竟大幅刪減預算，令人不得不質疑其防衛意識。

中國國家主席習近平在「川習會」上向川普強調，台灣是美中關係中「最重要的問題」。不過，陪同出席的美國國務卿魯比歐在會後重申，「美國的台灣政策並未改變」。

社論呼籲，賴政府與立法院朝野政黨應攜手合作，透過增加防衛預算等方式，提升自我防衛努力。

而為了確保日本周邊的安保環境，也期盼日本首相高市早苗能持續向川普說明，台灣在地緣政治上的重要性。

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