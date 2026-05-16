川普喊不希望有人獨立！林濁水嘆：美中台團隊都沒有準備好

前立委林濁水。（資料照）

美國總統川普15日結束中國訪問，在接受福斯新聞專訪時提到：「我不希望有人走向獨立。」對此，有「台獨理論大師」稱號的前立委林濁水認為，川普的非典型風格正開啟歷史進程，但「美中台三國的國安外交團隊都還沒有準備好」。

林濁水今日在臉書發文談及川普接受專訪時提到的兩大重點，包括他表示「不希望有人走向獨立」，以及提到美台軍售「會與目前治理台灣的人談話」。

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針對川普提到台獨，林濁水表示，首先要先定義什麽是走向台獨，但是這就夠美、中、台的外交官員忙翻天。法政學者肯定10個人有20個不同的見解，「怎麽辦，最後川普拍板定義？」

他指出，其次，川普不肯跟習近平談一句軍售，卻要直接來和賴清德談？他懷疑此事真的會發生？而一旦發生要怎麼談，是會只談武器？但武器又要怎麼談？自己談還是派代表來談？

林濁水指出，已經熟悉國際政治互動規矩的美國國務卿盧比歐，從川習會前就嚴陣以待，頻頻事先部署針對各種對意外的對應方案，但川普一開口，他想也想像不到的框架破口就崩裂了。「是大家一直成功加以封存迴避的，根本難題終於到了必須正式面對，無從迴避的時候了嗎？」

林濁水直言，非典型性、甚至反典型的川普，真的要開啟爆炸性不亞於關稅戰的歷史進程，就像啟動全球產業鏈重構一樣。不管最後會是TACO（川普永遠退縮，Trump Always Chickens Out）而不了了之，又或者是盧比歐再次跳出來當救援投手，又或是出現更戲劇性的變化，無論如何，美中台國安國防團隊都肯定得努力準備、嚴陣以待。但他也坦白直言：「美中台三國的國安外交團隊都還沒有準備好。」

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