與青年學生談民主 鄭麗文：最重要的是說服和被說服的過程

國民黨主席鄭麗文出席「全國高中職及大專學生自治組織議事年會」，演說後與學生們座談。（記者劉信德攝）

國民黨主席鄭麗文今天出席全國高中職及大專學生自治組織議事年會致詞說，民主最重要的是說服和被說服的過程，「不能只有你們聽我的，我永遠不會聽別人的」，不能因為最後通過的不是你的主張就為反對而反對，就極盡破壞之能事；過程中必須要有充分的言論自由，資訊可以被充分的傳達，幫助做出最正確的決定，所以言論自由、新聞自由非常重要。

鄭麗文說，議事規則是民主議會很重要的靈魂，因為民主大家最擔心的就是沒效率，怎麼樣能夠凝聚共識，符合當下需要的答案，我們才能夠繼續的往前走。不同的領域裡，小則3、5個人、大到3、500人，如何產生一個結論，是一個民主運作很重要的精髓跟遊戲規則。

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鄭麗文認為，民主最重要的是一個說服和被說服的過程，不是看誰拳頭硬，不是看誰錢比較多，是靠用理和情理來說服的過程，讓別人接受她的主張；但當你在準備說服別人時，是不是也要隨時有被說服的準備？「你不能說只有你們聽我的，我永遠不會聽別人的」，這就不是民主精神跟民主風度。

她說，有說服的過程，也有聆聽的過程，因此對方才會知道她認為重點是什麼，必須要被照顧的核心利益、次要利益以及最重要的價值、次要的價值是什麼。當她聽到對方有不一樣的核心價值，彼此要如何民主化，用對話產生共識，所以民主就是一個說服、被說服，還有妥協的過程。

鄭麗文說，在這個過程裡頭，我們必須要有充分的言論自由，資訊可以被充分的傳達，可以幫助你做出最正確的決定；如果你的訊息是被掩蓋的，來源是非常狹隘的，就會被帶偏了，「所以為什麼言論自由、新聞自由非常的重要」。每個人都在你的同溫層裡嗎？有些訊息你連看都不想看或是根本沒有辦法接觸到，或是長期習慣於自己的同溫層，「所以我們一定要open minded，要隨時準備聽不同的意見，尊重不同的意見」。

鄭麗文強調，我們想要說服別人，也應該要有被說服的準備跟心胸，這樣才是彼此尊重，才能產生符合大家最大公約數的、當下認為最好的決定。今天透過大家的共識所產生的結論，我們就應該要遵守，「不能夠說最後通過的不是我的主張是你的主張，我就故意找麻煩，我就為反對而反對，就極盡破壞之能事」。民主的過程有時候不是一步到位，有妥協的階段性，先產生共識，下一階段再慢慢的去做調整，往前推一步。

鄭麗文說，我們常常在想什麼叫做理性的溝通和民主的風度，你心目中優先照顧到的是大家的利益，還是你永遠把個人的利益擺在所有的利益之前，或是所有人的利益都可以被照顧到，這就要看你所提出來的政策跟主張的論述。

鄭麗文說，她在政治圈這麼多年，看過很多會主持會議和不會主持會議的人。作為一個主持會議的人，如何成功的扮演這樣一個角色去擴大競爭力、凝聚向心力，每一次的會議不是製造更多的對立、不爽和不安，而是能夠滿足各方很多的需求。

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