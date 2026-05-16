傳承選票？陳怡珍棄連任 與林建南同框看板掀討論

民進黨南市中西、北區議員參選人林建南，掛出與民進黨台南市長參選人陳亭妃、現任議員陳怡珍的「獨家」同框看板。（記者王姝琇攝）

民進黨南市中西、北區議員參選人林建南，掛出與民進黨台南市長參選人陳亭妃、現任議員陳怡珍的同框看板，陳怡珍宣布在該選區不選連任，此時掛出「獨家」合體看板，頗有交棒、傳承選票的意涵，引發熱議。

四連霸議員陳怡珍宣布「放棄連任」，而她所在第8選區因此多出1席，讓新人傳承，民進黨在該選區目前有4席，另有議長邱莉莉、議員周嘉韋挑戰連任，議員沈震東推出弟弟沈震南參選。

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對於率先與新人林建南合體看板，陳怡珍表示，此次並未投入議員選戰，就是希望更多力量進入議會協助未來的市政推動，只要議員參選人有需要，都會義不容辭、全力協助。

陳亭妃則說，市長參選人是公共財，只要是願意為民服務的人才，都要共同承擔責任，為台南努力；陳怡珍不連任，擔任市長競選執行總幹事，就是希望2026在台南達成「市長、議員、里長全壘打」目標，成為2028總統賴清德連任最大底氣。

林建南目前第一波看板預計在該選區內掛出15面，部分位置與看板是長期支持者「寄付」，展現林建南長期在基層服務的量能。林建南指出，他是中西、北區民進黨唯一新人，肩負為民進黨守住中西、北區第4席，讓陳怡珍空出的席次得以延續的重任，所以提早在5月掛出與陳怡珍、陳亭妃的同框看板。看板不時提醒他，全力為守住陳怡珍原有席次而戰、4席全上。

林建南說，特別感謝陳怡珍為了讓民進黨持續茁壯，展現出超越派系的氣度，讓同黨同志免於初選奔波，能及早為大選備戰。他坦言，陳怡珍問政扎實，在市議會表現亮眼，接下這1棒他的壓力確實很大，他會擔起責任，守住該選區第4席。

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