川普稱「只有我知道是否出兵」汪浩：台美關係已進入「實質交割」時代

作家汪浩。（資料照）

美國總統川普在川習會結束後接受《福斯新聞》主持人貝爾（Bret Baier）的專訪，強調對台灣140億美元軍售是很好的談判籌碼，並指出中國應可接受維持現狀。對此，作家汪浩表示，總結來說，在川普的博弈模型裡，台灣的實質安全並非不可保衛，但前提是台灣不能成為引爆戰爭的風險來源，且必須支付足夠的自衛代價。美台關係已正式從外交辭令走向論件計酬的「實質交割」時代。但川普還是堅持了「中國是中國，台灣是台灣」，並沒有如台灣某些人說的，他會為了發展美中關係而出賣台灣。

汪浩在臉書PO文表示，在美中峰會期間及返美專機上，川普針對台灣議題與對台軍售展現出極致的「現實主義交易」風格。他將厚重的歷史論述轉化為商業精算，透過高度個人化的戰略模糊與不可預測性，在兩岸之間進行雙向定價與極限施壓。

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汪浩分析，拒絕無條件背書，警告台灣不要「恃美謀獨」，川普在福斯新聞專訪中明確表示，他「不想看到有人走向獨立」，更不希望有人說要台獨是因為有美國支持。福斯新聞指出，這是對台北發出的直接警告：不要期待因自身行動引發戰爭時，美國會無條件提供軍事支持。川普強調，兩岸都必須「冷靜下來」，如果能維持現狀，中國也會接受；當被問及台灣在峰會後是否更安全時，他則務實地給出「中性（Neutral）」的評價。

汪浩指出，拒答出兵問題，以「不可預測性」威懾北京，川普透露，習近平在會談中展現強硬的國家意志，並當面逼問若台海爆發衝突，美國是否會派兵保衛台灣。川普在會談中與隨後在空軍一號上面對記者追問時，皆重複強調「我不談這個」、「我沒有做出任何一方的承諾」。他宣稱不想飛行9500英里去打一場戰爭，並強烈表示：「只有一個人知道答案，那就是我。」他將美國的底牌鎖在自己的腦袋裡，讓出兵承諾變成隨時可變的「黑盒」，藉此維持對北京的有效威懾。

汪浩續指，軍售案化為籌碼，預告將與賴總統「對帳」，針對總額140億美元、目前卡在白宮的對台軍售案，川普直接表示「我可能會做，也可能不會」。他強調，在對軍售做出最終定奪前，他在接下來很短的時間內，必須先與「目前治理台灣的那個人」進行直接對話。這筆延宕已久的軍售案，顯然已成為川普要求台灣展現自我防衛決心、或在經貿利益上做出更多讓步的關鍵談判引信。

汪浩直言，總結來說，在川普的博弈模型裡，台灣的實質安全並非不可保衛，但前提是台灣不能成為引爆戰爭的風險來源，且必須支付足夠的自衛代價。美台關係已正式從外交辭令走向論件計酬的「實質交割」時代。但川普還是堅持了「中國是中國，台灣是台灣」，並沒有如台灣某些人說的，他會為了發展美中關係而出賣台灣。

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