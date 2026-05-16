一打三？今晚李四川與蔣侯合體造勢 蘇巧慧：各自戰友彼此加持

國民黨新北市長參選人李四川今晚將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜聯合造勢，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡）回應，任何候選人都有不同的競選策略，大家都有各自的戰友彼此加持。（記者黃政嘉攝）

2026新北市長選戰加溫，國民黨參選人李四川今晚將在三重與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜聯合造勢；民進黨參選人蘇巧慧今受訪被問到是否有「一打三」的感覺，她回應，任何候選人都有不同的競選策略，大家都有各自的朋友、戰友彼此加持，這都很自然，民進黨新北隊也很團結，一起「新世代扛起新時代」，未來也歡迎很多政壇前輩、好朋友來加油鼓勵。

蘇巧慧今早到板橋農村公園進行基層座談會前受訪，對於對手李四川今晚將跟蔣萬安、侯友宜在三重合體造勢，是否會有選戰三打一的感覺？

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蘇巧慧強調，她一直說進步的新北是彩色的，未來希望的新北市，就是能夠有各種不同意見、不同聲音、不同人才，都能在新北大舞台上漂亮演出，她非常努力、誠懇盼能爭取作為新北未來的隊長、新北市長，帶領城市前進的人，所以從提名以來，她是行程最滿、最多元，也是政見最完整，不管陸戰、空戰齊發，或把長跑當作短跑衝刺，「大家應該都可感受到我們滿滿的誠意，這是我作為競選市長的態度，也讓未來市民了解未來我帶領城市的態度」。

她說，作為新北隊長，她的責任是帶領民進黨這一隊最強戰力的新北隊能有更多席次進到新北市議會為大家服務，她很感謝也很高興同黨議員參選人們跟著她走遍新北大街小巷，和她一起「新世代扛起新時代」，一起讓新北市更美麗，2026新北「慧」贏。

對於是否有「一打三」的感覺？蘇巧慧回應，任何候選人都有不同的競選策略，「我想，大家都有各自的朋友、各自的戰友會來彼此加持，這都很自然，我們這一隊呢，不但我自己會做好，我最感謝的就是身邊這些新北市所有36位議員參選人，我們真的非常團結，走到哪裡都會一起出現，同時未來也會有很多敬重的政壇前輩也好，好朋友也好，要來跟我們加油鼓勵，我們也都非常感謝，而且歡迎」。

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