川習會暴露台灣最大危機 杜奕瑾：資訊戰防線出現破口

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（資料照）

美國總統川普在川習會結束後接受《福斯新聞》主持人貝爾（Bret Baier）的專訪，強調對台灣140億美元軍售是很好的談判籌碼，並指出中國應可接受維持現狀。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，這次川習會真正暴露的，不只是中美角力，而是台灣資訊戰防線早已出現破口。白宮沒有說的話，部分台媒替中國說了；美國沒有承認的事，部分台媒替北京認定了，當媒體不再站在事實與國家利益的一邊，而開始替威權政權翻譯世界觀，那麼傷害台灣的就不只是外部威脅，而是內部輿論體系的崩壞。

杜奕瑾在臉書PO文表示，這次川習會最值得注意的，不只是習近平再次強硬談論台灣，而是美國官方立場堅定沒有回應中國對「台灣主權」與「統一論述」的框架，但台灣部分媒體卻主動替北京補上結論，直接操作成「美國退讓台灣」，根據《AP》、《Reuters》與《Washington Post》等國際媒體整理，習近平在會談中再次將「台灣問題」定義為中美關係最核心議題，甚至警告若處理不當，可能導致「衝突甚至對抗」。然而真正值得觀察的，不是中國說了什麼，而是美國沒有說什麼。

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杜奕瑾分析，白宮會後公布的正式摘要（readout）中，並未出現「台灣屬於中國」、「支持統一」、「反對台獨」或「停止軍售」等內容。相反地，美國國務卿Marco Rubio 後續還特別重申，美國對台政策「沒有改變」，對台支持維持不變。《路透》更指出，川普雖然避免正面回答是否軍事協防台灣，但同時也沒有對習近平承諾任何台灣讓步，台灣軍售仍在考慮中，美國依舊維持既有政策框架，這代表，美國真正採取的是長期以來的「戰略模糊」，而不是「放棄台灣」。

杜奕瑾指出，許多人刻意混淆一個重要概念：美國的「一中政策」，並不等於承認台灣屬於中國。美國只是「acknowledge（認知）」中國對台主張，而從未「recognize（承認）」中國擁有台灣主權。這不只是語言差異，而是國際法與外交戰略上的核心差別，更重要的是，《台灣關係法》與「六項保證」至今仍有效，包括不停止對台軍售、不與中國協商對台軍售、不改變台灣主權立場。也因此，白宮這次刻意不進入中國設定的統一框架，反而代表美方拒絕把台灣視為談判籌碼。《Focus Taiwan》甚至直接分析，白宮故意不提台灣，正代表美國認為「台灣不是可交易項目」。

杜奕瑾續指，然而，真正令人警惕的，是部分台灣媒體對此事件的處理方式，許多長期被質疑親中的媒體，在報導川習會時，幾乎完全照抄中國官媒《新華社》的敘事。中國強調「台灣問題不可逾越」、「美方應慎重處理」、「反對台獨」，這些內容明明沒有出現在白宮正式紀錄，台灣部分媒體卻直接下出「川普接受中國警告」、「美國對台讓步」、「美國不再挺台」等標題，這已經不是新聞，而是「用中國話術詮釋美國沉默」。

杜奕瑾補充，更嚴重的是，當Rubio後續明確表示美國政策不變、軍售未取消時，許多媒體卻幾乎完全不報。於是社會接收到的資訊變成，中國訊息，大篇幅放送；美國澄清，選擇性消失，這種資訊剪裁，本質上就是認知作戰，事實上，美國歷任政府本來就不會明講是否出兵、不會公開支持台獨，也不會明確定義台灣主權，因為這是數十年來維持台海平衡的制度化戰略。但部分媒體卻刻意把這種「戰略模糊」操作成「美國不敢挺台」、「台灣即將被放棄」。

杜奕瑾說，然而現實是，美國對台軍售仍持續進行，美日澳印安全合作仍把台海列為核心區域，全球供應鏈與半導體戰略更讓台灣成為印太安全關鍵。真正正在改變的，不是美國態度，而是中國對資訊戰與心理戰的投入越來越深，北京現在最重要的目標，早已不只是武力威嚇，而是先讓台灣人相信：「美國終究會拋棄台灣。」因此，中國輿論會不斷強調「美國不可靠」、「烏克蘭化」、「台灣只是棋子」、「美國遲早交易台灣」，而最可怕的是，台灣內部竟有媒體主動成為這套論述的本地放大器。

杜奕瑾直言，這次川習會真正暴露的不只是中美角力，而是台灣資訊戰防線早已出現破口。白宮沒有說的話，部分台媒替中國說了；美國沒有承認的事，部分台媒替北京認定了，當媒體不再站在事實與國家利益的一邊，而開始替威權政權翻譯世界觀，那麼傷害台灣的，就不只是外部威脅，而是內部輿論體系的崩壞。

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