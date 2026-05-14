防預售屋變爛尾樓 政院拍板強化履約擔保機制

行政院副院長鄭麗君今（14）日主持行政院消費者保護會第98次會議。（行政院提供）

行政院副院長鄭麗君今（14）日主持行政院消費者保護會第98次會議，為防預售屋變爛尾樓，通過內政部研擬的強化履約擔保機制，包含規範買方所繳價金原則應由買方直接存入專戶，且僅限支付工程款與稅費，以及同業連帶擔保有「續建至完工後交屋」的義務。

去年嘉義、桃園及台中陸續出現爛尾樓事件，內政部提出「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第7點之1、第10點之1修正草案。

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行政院指出，內政部修正草案是為強化預售屋「履約擔保機制」，避免爛尾樓發生損及消費者購屋權益，因此強化履約擔保機制，在「不動產開發信託」及「價金信託」部分，修正重點為買方資金繳納方式及用途限制上，規定買方所繳價金原則應由買方直接存入專戶，且僅限支付工程款與稅費，確保專款專用。

在價金返還保證部分，草案明定以「實際繳存於專戶內之買方所繳價金」為保證責任範圍；同業連帶擔保部分，則強調擔保公司「續建至完工後交屋」的義務，降低爛尾樓風險。

此外，為配合「再生能源發展條例」規定，草案也明定建商必須在契約中詳列太陽光電發電設備的設置細節與管理維護責任歸屬。

鄭麗君強調，預售屋交易金額龐大且建築期程長，涉及廣大購屋族群的權益，因此修法透過多元的履約擔保機制，確保「專款專用」或「續建完工交屋」，同時因應環境永續趨勢，契約規範增列太陽光電發電設備相關資訊，也能讓消費者在購屋初期便掌握未來管理維護責任，降低資訊落差。

鄭麗君提醒，內政部應依法公告新規範，以多元方式宣導修正內容，並於預售屋契約「備查」時，確實檢視相關資料，確保業者落實「履約擔保機制」，以保障購屋者權益。

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