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    首頁 > 政治

    盧秀燕喊話中央委製商購無人機 中市議員批：今年總預算還沒過

    2026/05/14 22:19 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員林德宇（左）追問市長盧秀燕，是否支持採購無人機。（林德宇提供）

    台中市議員林德宇（左）追問市長盧秀燕，是否支持採購無人機。（林德宇提供）

    藍白聯手大砍行政院1.25兆國防特別條例預算4700億，無人機委製商購預算全刪，挨批砍掉台中市無人機產業命脈，市議員林德宇、曾威今在議會總質詢時，追問台中市長盧秀燕是否支持國家基於國防自主採購無人機，盧秀燕則說，針對無人機委製商購部分，她認為應編入中央年度預算而非特別條例，才能長長久久，建議中央現在就可以編明年度預算；林德宇痛斥，立法院連今年度的中央總預算都尚未通過，還想提明年度總預算編列，以目前的政治生態就是藍白用力在立法院拖延，最後中共得利。

    林德宇指出，台中無人機產業鏈需要國防採購無人機的訂單，除能厚植台中無人機產業鏈，也是台灣進入非紅供應鏈重要的機會，更可以加強台灣國防自主能力，要求盧秀燕應該為台中產業發聲支持這項國防預算訂單。他問盧秀燕，基於台中無人機產業鏈發展的需求及政府基於國防自主，是否支持採購無人機。

    盧秀燕說，針對無人機委製商購部分，她認為應編入中央年度預算而非特別條例，因為特別預算是偶爾為之的特別預算，建議中央現在就可以編明年度預算，明年1月就可以用。

    林德宇痛斥，立法院連今年度的中央總預算到現在都5月了仍未通過，還想提明年度總預算編列，照這種預算審查採取拖延戰術，且現在的政治生態下，連盧秀燕都管不動國民黨政治勢力的角力，說要編年度預算，回到立法院審議，還是一樣拖拖拖拉，所設下的每一個審查程序，包括專案報告的進行都是為了拖延，拖延就是讓中國共產黨得利。

    盧秀燕稱，委製商購無人機可編在中央年度預算。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕稱，委製商購無人機可編在中央年度預算。（記者蘇孟娟攝）

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