魏平政「空降」藍營基層擬拒投 彰化議員嗆：後果黨中央自負

彰化縣立委謝衣鳯（中）、前立委柯呈枋（左）與前副縣長洪榮章（右）為了爭取國民黨提名，已勤跑地方好幾個月。（民眾提供）

2026年彰化縣長選戰布局，國民黨中央擬徵召前中常委、考紀會主委魏平政律師出戰，此消息一出，隨即引發地方藍營基層強烈反彈。由於魏平政在彰化地方知名度偏低，許多藍營人士憂心「母雞太弱」，不僅難以帶動基層選情，更可能出現「小雞帶母雞」的尷尬局面。對此，有彰化縣議員在臉書直接表態「後果自負」，甚至有黨員發起「拒投」行動。

彰化縣長提名原本由立委謝衣鳯、前立委柯呈枋及前副縣長洪榮章積極爭取，3人近月來勤跑地方、布局基層，未料國民黨中央最終選擇徵召魏平政，讓不少地方人士錯愕，甚至有超過半數的彰化民眾都在問「他是誰？」

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對於提名結果，謝衣鳯自嘲被當成「彰化三傻」之一，並直言若年底縣長選舉失利，黨中央與縣黨部主委都應負責。相關言論也引發基層共鳴。

一名資深黃姓國民黨員痛批，「是誰提名，誰就要負責」，認為黨中央無視地方聲音，把原本認真耕耘地方的人當傻子耍，根本是裝瞎演聾。他質疑，背後恐涉及政治布局與立委補選算計，「先讓出縣長，再替之後立委補選暖身」，對此相當不以為然，並表態將拒絕投票，希望更多人響應。

彰化縣議員曹嘉豪今日也在臉書貼出「後果自負」四個大字。他認為，黨中央一意孤行，明知不可為而為之，背後恐與大選後的黨主席之爭有關。這樣的布局如同豪賭，恐將引發巨大反撲，也讓許多基層黨員不知如何輔選。

曹嘉豪進一步表示，不期待「母雞帶小雞」效應，「誰推出來的人，誰自己負責」。他認為，現階段顧好自己轄區更重要，但也明確反對拒投，強調投票是國民的義務，「要不要投縣長是個人主張，但至少要投議員啊。」

彰化縣議員曹嘉豪在臉書貼文「後果自負」，認為黨中央徵召縣長人選，反讓許多基層黨員不知如何輔選。（翻攝曹嘉豪臉書）

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