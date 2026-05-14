誰先說敬老卡可「買物仔」？ 李四川批抄襲 蘇巧慧反擊：早就講過

民進黨參選人蘇巧慧今說，她今年2月就提敬老卡升級，不僅提升到1千點、效期變成1整年來算，也能坐公車、買東西；國民黨參選人李四川競選辦公室今晚則舉蘇巧慧2月5日發布的臉書圖卡，說她隻字未提敬老卡也可買東西，嗆「巧慧，說謊不累？」（圖由李四川競辦提供）

敬老卡政見成新北市長選戰攻防焦點，民進黨參選人蘇巧慧今受訪說到，她今年2月就提敬老卡升級，不僅提升到1千點、效期變成1整年來算，也能坐公車、買東西；國民黨參選人李四川競選辦公室繼今早回應稱蘇巧慧說「嘛會當買物仔」是「偷偷改口」，傍晚再舉蘇巧慧2月5日發布的臉書圖卡，說她隻字未提敬老卡也可買東西，嗆「巧慧，說謊不累？」

李四川競辦指出，毫不意外蘇巧慧「偷偷改口」、跟進李四川政見，因為李四川提出政見後，不分藍綠的基層民代、民眾皆說這政見確實有感，難怪蘇巧慧緊急改口說要讓敬老卡也可買東西，「歡迎蘇巧慧抄李四川政見，但不要偷偷抄，請註明版權」。

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李四川競辦舉蘇巧慧官方臉書粉專截圖為證，「2月5日蘇巧慧發布敬老卡政策，隻字未提相關內容」，李四川競辦呼籲蘇巧慧，不要因為說了一個謊，卻要用更多謊來圓，蘇巧慧心裡比誰都清楚，當時她發布的政策只有加碼敬老卡點數，未解決使用限制多、點數剩餘的根本問題。

李四川競辦說，對比李四川提出敬老卡300點悠遊卡化，可用於就醫回診、醫療保健品、長者必需品等費用，「蘇巧慧則是一片空白，『李、蘇政策對比，就是300比0』」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將傍晚回擊說「李四川幕僚果然不夠認真」，蘇巧慧在2月4日的「六大福利政見」影片裡，就說敬老卡要「提高到1千點」、「月底不歸零」、「擴大使用範圍」，而2月開始，無論在廣播廣告、在地方面對長輩宣傳時，都是說只要她當市長，敬老卡「可以坐公車、可以買東西」，同黨籍議員也都如此宣傳，這個政見到今天剛好講了100天，李四川在幕僚沒有看清楚蘇巧慧政見影片、沒有掌握輿情下建議他拿香跟拜，翻船了寫再多新聞稿都沒用。

蘇巧慧競辦另提供蘇巧慧「六大福利政見」2月廣播廣告的話帶顯示，蘇巧慧以台語提到「而且，她也會讓敬老卡的功能更好用、更方便，可以坐公車，也可以買物仔」。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回擊「李四川幕僚果然不夠認真」，蘇巧慧在2月4日的「六大福利政見」影片裡，就說敬老卡要「提高到1千點」、「月底不歸零」、「擴大使用範圍」。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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