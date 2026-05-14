柯志恩談川習會籲別單邊押注 蔡秉璁：對國際經貿完全狀況外

對於柯志恩談川習會，民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁質疑她對國際經貿完全狀況外。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天談到「川習會」，喊話政府不應單邊押注或口號式抗中，應務實建立兩岸溝通機制。民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁發文說，柯志恩對國際經貿完全狀況外，且單邊押寶中國最嚴重的正是馬英九。

蔡秉璁在臉書發文說，當年馬政府一心推動ECFA，企圖將台灣經濟與中國市場深度捆綁，若非當年太陽花學運擋下服貿，也讓貨貿無疾而終，台灣傳產早就在10年前被中國低價產品消滅殆盡。

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他怒批馬英九，當年甚至想開放中資入股半導體產業，若非有識之士聯合阻擋，「護國神山」早就被雙手送中，台灣也無法在當今AI時代取得舉足輕重的地位，淪為中國附庸。

柯志恩提及川習會恐牽動原物料價格波動，進而影響高雄鋼鐵等傳統產業，蔡秉璁抨擊，這柯對國際經貿現況完全狀況外。

他分析，目前中國因房地產崩盤、經濟停滯，導致鋼鐵、水泥、石化及金屬加工等產能嚴重過剩，正以低價傾銷全世界，淪為「國際市場公敵」；此時若依國民黨「兩岸深化交流」或貿然放寬貿易限制，無異於與全球圍堵中國傾銷的趨勢反其道而行，將對高雄傳產造成毀滅性衝擊。

蔡秉璁強烈質疑，柯志恩為迎合黨意，與傅崐萁攜手砍掉國防特別預算條例中關於「無人載具自主供應鏈」的部分，當柯志恩選擇砍掉這筆預算，就是親手摧毀高雄航太業者的轉型機會，讓產業競爭力與國家防衛韌性淪為政治鬥爭的犧牲品。

蔡秉璁說，面對美中博弈時代，高雄需要的是有國際視野、能守護產業競爭力的領導者，而非像柯志恩這樣誤判經貿現況、堅持國民黨親中路線，甚至親手扼殺在地產業轉型契機的政客。

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