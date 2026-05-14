魏平政與陳素月本命區重疊 奪「北彰化」者料獲縣長大位

民進黨彰化縣長參選人陳素月。（資料照）

國民黨中常會昨徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長。（記者羅沛德攝）

國民黨昨天（13日）確定徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月今天（14日）全力跑攤，在和美的座談會風雨無阻照常舉行。陳素月強調，她長期經營南彰化，「本命區」與出身社頭鄉的魏平政大幅重疊，未來將全力衝刺彰化縣人口最多的彰化市！

彰化縣通常以地理位置與生活習慣分為「北彰化」（彰化、和美、鹿港等）與「南彰化」（員林、溪湖等），彰化市為北彰化的核心城市。

陳素月表示，她的下鄉與在地縣議員舉辦的聯合座談會，已經起步半個月了，也跑了好幾個鄉鎮市，對於國民黨提名的魏平政，她也保持戒慎恐懼，因為，選舉不到最後，選票沒有投進去，選票沒有開出來，一切都有變數。

人口占全縣6分之1 彰化市重中之重

陳素月強調，尤其她與魏平政的人脈有很大的重疊，自從魏平政被提名後，已有人表示要轉為支持魏平政。因此，選舉沒有穩贏的，她將全力衝刺原本並無經營的北彰化，尤其是票倉彰化市，彰化市人口為全縣的六分之一，拿下彰化市選票，才能贏得彰化縣長選舉。

而陳素月說，目前的辦公室設在溪湖鎮，下個月就會在彰化市成立競選總部，人員都會進駐，採取聯合作戰，團結力量大。

縣議員賴清美表示，今天的座談會在德美公園風雨廣場舉行，照樣吸引100多人參加，由民進黨提名的彰化縣長參選人陳素月，以及她的兒子、縣議員參選人曾煥燁共同參與，這也是今年民進黨在和美鎮舉辦第一場座談會，希望在陳素月的「母雞帶小雞」下，讓提名的縣議員都能高票過關。

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