美方未在台灣問題讓步 日方發言從預警轉為克制

日本內閣官房長官木原稔。（法新社）

美中「川習會」談及台灣問題，引起日本高度關注，日本官房長官木原稔在今天上午及下午召開的例行記者會中，兩度被問及政府看法，木原在上午記者會中強調「台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要」，但下午的記者會未再重申此項立場，似乎也與美方未在台灣問題上讓步有關。

川習會舉行前夕，中方即表態將把台灣問題列為優先討論事項，中午會談結束後，中國官媒新華網即公布習近平在會中警告美方，台灣問題若處理不當，兩國將發生衝突，甚至面臨戰爭，使整個中美關係陷入極其危險的境地。但美國白宮在稍晚發布的新聞稿中，完全沒有提到台灣相關問題。

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川普總統在會談將如何回應中方在台灣問題上的要求，可說是日本最關注的議題之一，尤其是日本首相高市早苗去年在國會答辯「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」之後，日中關係轉惡，日本擔心若川普政府在台灣問題改變措辭，將會被中國視為退縮，對日台的壓力將會升高。

木原稔以政府發言人的身分，在今天上午川習會舉行之前，透過記者會強調「台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都非常重要」，而期待有關台灣的問題能以和平方式解決，這是日本一貫以來的立場。

他並表示，日本政府認為，美中關係若能有助於包括日本在內的國際社會穩定，是非常重要的。基於這樣的認識，日本正以高度關注持續注視相關動向。

日本政府今後也將在與作為同盟國的美國維持強固信賴關係的基礎上，持續敦促中國善盡符合其立場的責任，這點十分重要。

下午記者會中，木原再度被問及對於中方在台灣問題上牽制美國的發言，政府是如何看待。他的發言明顯轉趨保守，不再重複上午「台海和平穩定重要性」的立場，而是改為強調「美中關係對包括日本在內的國際社會穩定十分重要」。

木原上午的發言，被解讀具有「預警性質」，而下午的發言明顯克制，避免過度放大外交敏感度。尤其美方並未在台灣問題上讓步，日方若再升高語氣，反而會被解讀對華府缺乏信心。

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