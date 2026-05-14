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    首頁 > 政治

    2台人深夜飯店遭中共國安人員盤查！梁文傑嗆國台辦：別胡扯抵賴

    2026/05/14 18:47 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑說，從2024年1月到現在，有13位公務員赴中遭盤查。（資料照，取自陸委會臉書）

    陸委會發言人梁文傑說，從2024年1月到現在，有13位公務員赴中遭盤查。（資料照，取自陸委會臉書）

    陸委會日前公布，台灣2名公務員赴中旅遊，深夜在下榻飯店遭中共國安人員無預警「開房門」闖入盤查，卻遭中國國台辦反嗆是「造謠抹黑大陸」。對於是否考慮公開事證？陸委會發言人梁文傑今天痛批，我建議國台辦先去了解一下真實狀況，不要隨便胡扯抵賴。

    陸委會上週揭露，4月接獲2名公務人員赴中旅遊，分別是移民署、關務署科員，他們在中國期間，深夜遭中共國安人員進入下榻旅館房間內盤查，對方詢問家庭成員、學經歷、赴中目的、任職單位工作內容，檢查手機通訊聯絡人、微信通聯記錄等，時間大約2至4個小時，2人返台後都有通報。不過，國台辦發言人張晗昨天矢口否認這件事，反嗆是「民進黨當局惡意炒作、造謠抹黑，目的是阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗」。

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，現在制度是這樣，公務員如果要去中國旅行，必須事先要請假報備，去到那邊回來以後，必須要填寫狀況單，回報有無遇到什麼特殊的狀況，有沒有受到騷擾或盤查等等。

    13台灣公務員赴中遭盤查

    梁文傑指出，從2024年1月到現在，有13位公務人員赴中受到相關的盤查，我們之所以知道這些資訊，是因為公務員返台後有如實以報，這個還需要什麼證據？

    梁文傑談及，我們反而是擔心，可能還有不少公務員因為害怕，不敢在狀況單上如實回報，這是我們比較擔心的。國台辦可能不太了解中共國安機關在做的事，因為他們的體系太大，「左手可能不知道右手在幹嘛」，建議他們先去好好了解一下，中共國安單位在做什麼。

    梁文傑舉例，有好幾位涉及兩岸事務的台灣學者，他們受到上海台辦、北京台辦或是國台辦邀請去參加研討會，結果在機場就被留下來盤查，所以就是台辦系統邀請去，然後被國安系統留下來盤查，這個就是左手不知道右手在做什麼。

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