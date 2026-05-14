如何因應川習會變局? 陳其邁：美中「兩個不變」、台灣應「這麼做」

陳其邁今在議會答詢時，對台灣如何因應川習會提出看法。（記者王榮祥翻攝）

民進黨籍高市議員林智鴻今質詢時、詢問市長陳其邁台灣應如何因應川習會？陳其邁解析美中關係有「兩個不變」，台灣可在國際上扮演更積極正面角色，證明台灣存在的必要性，也是確保台灣安全最大保證。

陳其邁說，川習會還沒進行，結論與政治效應還有待觀察，他覺得美中關係目前有兩個不變，分別是結構性矛盾與戰略對抗。

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結構矛盾不變主要是貿易摩擦，包括中國對美順差、中國製造業造成歐盟、日韓、美國製造衰退，結構性矛盾至今沒變，且隨著中國製造業產能過剩，還會加大矛盾。

戰略對抗部分從烏克蘭、伊朗等區域戰事，不管歐洲、中東、東亞、包括台海和平穩定與印太地區，基本上美國不論何人執政，雙方對抗的態勢沒變。

陳其邁認為，對台灣而言，主要是確保台海和平穩定，除強化國防、捍衛主權、希望進一步成為區域和平維護者、謹守在國際社群本分，更重要的、也須強化產業發展跟其他國家供應鏈合作 甚至推動城市二軌外交，運用國際社群多邊角色、國際組織角色，參與更多國際事務，藉由國際事務打造多個雙邊交流機會。

陳其邁指出，台灣可以最近經濟強勁表現的基礎，在國際扮演更積極、有助於區域和平穩定、或在經貿、人道救援等層面，台灣可扮演更積極正面角色；政府對整個產業布局或強化國防戰略上，基本上就是主動扮演台灣是國際社會非常重要的角色。

陳其邁說，台灣不用看輕自己、不用妄自菲薄，台灣有一定實力，相信持續深化台灣成為國際不可或缺的一員，證明台灣存在的必要性，就是確保台灣安全最大保證。

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