再喊蓋蘆社大橋 李四川提雙北軌道建設構想：成30分鐘生活圈

國民黨市長參選人李四川今（14）日接受專訪，提出他對雙北交通的構想，他也再度強調如當選一定會蓋「蘆社大橋」。（記者黃子暘攝，資料照）

新北市長選戰持續升溫，國民黨市長參選人李四川今（14）日接受媒體專訪，提出他對雙北交通的構想，他也再度強調如當選一定會蓋「蘆社大橋」，連接新北市蘆洲區與台北市社子島。李四川說，透過捷運、輕軌建設相互連接，雙北不只是一日生活圈，可以成為30分鐘生活圈；在台北市跟台北市長蔣萬安相處3年多，原則上2市可以共治。

李四川在媒體人王淺秋「千秋萬世」專訪中說，淡江大橋上有預留輕軌路廊，淡海輕軌藍線至今尚未核定，如建設起來可以讓軌道建設通到八里，進一步再擴充到林口就能銜接「桃林線」，與桃園市串連；他當選一定要做蘆社大橋，蘆洲線可以接五股泰山輕軌，再接台64、65可以前往板橋、土城，這樣北投士林科技園區與鴻海就串連在一起了。

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李四川指出，目前中和光復線正在規劃，落成即能紓解板南線運量壓力，環狀線未發包的部分，他已在台北3年副市長任內悉數發包，萬大線預計2027年通車，這樣捷運就可以連在一起，台北內湖民眾可以搭東環段去動物園，延伸輕軌到新北深坑就可以去吃臭豆腐；汐止東湖線他也拜託新北銜接東環段，相連起來，民眾可以輕鬆前往台北信義計劃區，或直接利用民生汐止線抵達台北大稻埕，整個AI廊道、30分鐘生活圈就成形了。

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