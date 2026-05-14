竹縣議員吳旭智宣布參選竹北市長 主打「拆掉隱形的牆」啟動縣市一體

新竹縣議員吳旭智今天宣布將爭取國民黨提名參選竹北市長；他強調，竹北市不能單打獨鬥，參選市長目標就是「拆掉隱形的牆」，成為能與縣府、甚至新竹市、竹科生活圈無縫對接的示範城市。（吳旭智團隊提供）

新竹縣議員吳旭智今天正式宣布，將爭取國民黨提名參選竹北市長。吳旭智表示，市民最在意的交通、人行安全、市容及教育問題，有許多障礙卡在縣府公所權責的縫隙中；竹北市不能單打獨鬥，他參選市長，目標就是「拆掉隱形的牆」，應成為能與縣府、甚至新竹市、竹科生活圈無縫對接的示範城市。

吳旭智細數八年來「從無到有」的政績。他強調，治理城市需要的是「耐力」，而非短跑。從親自向國教署簡報，透過連署與無數次質詢，跟許多家長一同成功爭取新竹縣「五大高中方案」，具體解決竹縣學子與家長心中最深的就學焦慮。一點一滴推動YouBike與快捷公車路網，優化7、8號到成功爭取快捷9號，讓民眾通勤更便利。

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作為智慧城市與AI產業聯盟的推手，他建議縣府成立智慧城市諮詢委員會，也極力促成數位發展處的成立，讓科技不再是冷冰冰的術語，而是解決民生問題的工具。

「治理城市除了充裕的預算，更需要前瞻思維與包容各方的整合能力。」吳旭智表示，在議員任內的兩千多個日子裡，他用專業、愛心與耐心深耕基層，努力不間斷，現在他準備好將這份能量帶入市公所，為竹北啟動升級引擎。他強調，透過啟動「縣市一體」的驅動引擎，實現「政令無縫隙、服務零距離」，這才是竹北升級的核心關鍵。

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