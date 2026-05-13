反擊國台辦、鄭麗文！ 陳冠廷：台美軍購合作無需經第三國同意

民進黨立法委員陳冠廷。（資料照）

川習會登場前夕，中國國台辦發言人張晗揚言反對美方售台武器，國民黨主席鄭麗文則在外媒受訪時主張「封印」台獨論述。民進黨立法委員陳冠廷強調，台美軍購合作從未需要經過第三國同意，7800億元軍購上限遠遠不足，台灣必須持續強化國防自主能力，方能在未來與中國的對話中取得對等地位。

立法院上週通過7800億元對美軍購特別條例，國台辦發言人張晗今日在記者會上重申反對美國售台武器，要求美方恪守一個中國原則，並揚言「買再多武器都是螳螂當車」；國民黨主席鄭麗文則在川習會前夕接受日本新聞網專訪，期待川普進一步表態反對台獨，並主張應封印台獨論述、推動與中國對話，才能降低兩岸緊張情勢。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷表示，台灣與美國之間的軍購合作，從過去到現在均無需經過第三國同意，未來也將如此。從川普第一任政府、拜登政府到現任川普政府，美方對台軍售及安全承諾均未改變，與其關注對方的言語，不如觀察實際行動。

陳冠廷進一步指出，此次對美軍購上限約7800億元「遠遠不足」，台灣除了對外軍購之外，也必須確保國內自主的國防產能。國防自主的核心在於，即便面臨最嚴峻的局勢，台灣仍能保有自主的國防能力，無論外在環境如何變化，我們都必須全力確保自身的國防實力。

針對鄭麗文主張封印台獨論述，陳冠廷表示遺憾，憲法保障全國國民的言論自由，保障國民自由思考、自由打造國家未來的權利，任何限縮台灣國民乃至政黨組織對台灣想像的主張，都是對言論自由的傷害。

陳冠廷強調，國防能力的提升與對中國的對話並無矛盾，兩者相輔相成。他指出，缺乏國防自主及國防能力的支撐，對話便缺乏力道，無法為台灣爭取最大利益，唯有確保自身保衛國家的能力，未來與中國的對話才能建立在平等、對等、互惠的基礎之上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法