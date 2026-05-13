民進黨宣布沈伯洋選北市 蔣萬安：我每天就是專注市政

如何看待沈伯洋參選？蔣萬安強調，「我每天就是專注市政」。（記者孫唯容攝）

民進黨由總統、黨主席賴清德今（13）日宣佈立委沈伯洋參選台北市長。對此，台北市長蔣萬安參加活動，會前媒體詢問，如何看待沈伯洋參選？蔣萬安強調，「我每天就是專注市政」，持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拚，讓所有市民朋友相關的權益得到最好的照顧。

蔣萬安下午視察士林區溪山里、平等里高地供水工程，會前接受媒體訪問，被問及如何看待沈伯洋號稱「多邊形戰士」將參選？蔣萬安指出，他每天專注在市政上面，因此今天特別來視察管線接管的工程進度，大家很難想像在台北市都會區，其實還是有少部分山區住戶民眾其實是沒有自來水可用。

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蔣萬安說，在前年當發生水荒事件的時候，他就即刻宣布「台北市自來水最後一哩路」的工程計畫，後續籌編預算，包括土地的取得等等，市府投入4.2億的經費，目前也新接了包括有近30公里的自來水管線，就是要確保台北市所有的市民朋友，不管是住在任何一個地方，都能夠有穩定、安全的供水。「我們持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拚。」

媒體也追問，沈伯洋對他而言，最大的挑戰是哪個部分？蔣萬安強調，台北隊就是持續每天專注在市政，市民期待的就是希望讓所有市民朋友相關的權益得到最好的照顧，他們的需求能夠被解決。

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