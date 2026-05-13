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    首頁 > 政治

    沈伯洋戰北市 王鴻薇揭「針孔報案死局」是謊言：讓基層警難堪

    2026/05/13 16:14 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    民進黨今（13）日徵召立委沈伯洋參選台北市長選戰，對此，國民黨立委王鴻薇隨即公開警方調查資料，抨擊沈伯洋先前指控「家門口遭裝針孔報案變死局」完全是謊言，實則是查無不法的烏龍一場，王批評，沈的言論不僅讓基層員警難堪，更是莫須有的指控，呼籲市長參選人應給予警察執勤尊嚴，不該為了政治操作而公然說謊。

    王鴻薇指出，在大罷免前，沈伯洋在節目稱家門口被裝針孔攝影機偷拍，雖抄下車牌並報警，最終卻變成無結果的「死局」。當時她第一時間即發文警政署，要求務必重視沈委員的人身安全。

    王鴻薇肯定台北市警方的效率，表示警方調查後隨即公告查無不法情事，證實整起事件是烏龍一場，沒想到沈伯洋當時卻在社群回應並PO出照片，他還說「原來現在是要打我被害妄想症？」沈的發言讓基層員警相當難堪，當初為了顧及沈的感受，沒有再繼續提供給媒體，但如今他要參選台北市長，必須站在基層警察的角度，希望政治人物這種無謂和莫須有的騷擾警政的事情不要再發生，因為台北市長候選人的安全必然落在警察身上，希望警察能夠有尊嚴的執勤，不是莫名其妙被冠以報案成死局的指控。

    王鴻薇說，她提供當時未公開的詳細回覆，沈伯洋有沒有「被害妄想症」她不是醫生不能判斷，但提供的資料足可證明沈說的「無結果」、「死局」根本是謊言。這個案子經過調查是有結果的，就是沈伯洋當時指控的車牌車輛並沒有偷拍犯罪和不法事實，用報案後無結果死局形容警局的處理實不公平，做為台北市長參選人，沈伯洋應該用更公平的態度面對警察執勤和調查，因為她不能容忍警察再遭到莫須有的指控。

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