民進黨中執會徵召參選北市長 沈伯洋：女兒讓我知道改變是可能的

民進黨今天下午召開提名記者會，宣布由立委沈伯洋參選台北市長。（記者田裕華攝）

台北市長選舉戰鼓擂，民進黨今（13日）正式提名立委沈伯洋參選，挑戰現任市長蔣萬安。沈伯洋強調，台北市面臨人口流失、通勤塞車、環境衛生、食安問題及托育環境等問題，因此他決定參選並推動具備長期規劃的城市治理生態系，「真的能改變嗎？我女兒讓我知道：真的可以！」

民進黨今天下午召開中執會，通過徵召沈伯洋參選台北市長，會後由兼任民進黨主席的總統賴清德召開提名記者會，除正式公布人選，並為沈繫上競選背帶。

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「台北是我的故鄉，我的心之所繫。」沈伯洋感性談到，自己是土生土長的台北人，也是一位父親，從小在五分埔長大，看著台北一直在變，後來念美國賓州大學法學碩士、加州大學犯罪學博士，但心中一直有個聲音要他回家；於是，他放棄在美國爭取到的教職，回家鄉開始努力工作。

話鋒一轉，沈伯洋指出，台北條件最好，卻留不住人，台北市人口不斷流失；預算最豐厚，市民卻感受不到規劃的改變；交通建設最廣，市民通勤時間仍舊無法真正縮短，大家飽受塞車之苦；加上環境衛生、食安問題與托育環境皆令人憂心。他直言，一座城市最怕的，不是出現傷口，而是只剩下貼OK繃的能力，來掩蓋更深層的危機。

沈伯洋透露，他女兒是收養的，來到家裡時對陌生環境感到恐懼，第一天緊抱著媽媽7個小時不肯鬆手，自己在旁邊，她甚至不敢看。但他沒有放棄，看遍文獻研究怎麼讓小孩敞開心房，每天對著還不會講話的她介紹自己，陪著她、等著她。

沈伯洋說，慢慢地，女兒開始牽起他的手，願意讓他抱一下，也會主動跑過來叫「把拔」，直到昨天晚上還在跟他「321 go shoot!」女兒讓他知道，改變是可能的，只是需要開始，需要決心。

此外，沈伯洋提到，公民也改變了自己，這幾年看到越來越多的公民，為了自己相信的事情，站了出來；不管是哪一種公民運動，他們都在說同一件事，「我的城市、我的國家，我要參與」。至今，他閉上眼睛，都還能看到這些人奮戰的身影。

針對城市發展願景，沈伯洋指出，各項政策如交通路網、勞動政策與年長者照護應一併思考，結合有效率的城市治理以帶動街區經濟，這些因素和需求應集合在一起，配上有方向、有效率的城市治理，才會形成城市的活力、希望與願景。

沈伯洋強調，城市的靈魂是來自市民參與，不是當權者的權力光環，這才是台灣的首都，才能真正與東京、紐約、倫敦、巴黎站在一起，舉辦「無限城論壇」，這才是台灣的首都、世界的台北。

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