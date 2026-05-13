提名魏平政選彰化縣長 鄭麗文稱絕對不能輸、盼放下個人規劃

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨今徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，引發爭取參選的國民黨立委謝衣鳯不滿。黨主席鄭麗文表示，彰化縣是人口最大的第一大縣，也是國民黨必須延續執政、絕對不能夠輸掉非常重要的縣市；雖然在提名的過程當中有很多遺珠之憾，她希望大家能夠放下個人的規劃，為大局共同的來努力。

鄭麗文表示，對於彰化縣，我們一定要盡全力繼續國民黨的執政，因此根據彰化縣特殊的選情，國民黨也根據特別提名辦法裡做特殊的考量，由中央提名審核委員會在地方縣黨部報請的特殊選情列為專案，由組發會、中央提名審核委員會結合地方黨部、地方領袖進行全盤的考量，完成最後的徵召過程。

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鄭麗文強調，「我們是抱著必勝的決心來打這一場決戰」。魏平政有非常完整的歷練、優異的專業，更是彰化傑出的子弟，對於當下複雜危險的政治局勢，他具有專業的論述能力，希望能夠在彰化縣團隊共同的支持之下，不管挑戰多麼的困難、前路多麼的艱辛，「麗文代表國民黨中央黨部、蕭景田代表彰化縣地方黨部，我們都抱著100%的信心跟決心，一定要用團結的國民黨來打贏這一場彰化縣長的選舉」。

鄭麗文也提到，在提名的過程當中有很多遺珠之憾，「我們也非常非常的遺憾」，但所有的人才國民黨都不會忘記、都會重視，「我們也希望大家能夠放下個人的規劃，為大局共同的來努力」。

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