李四川拍照慘變背景 張育萌：藍白根本互相報復

台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，李四川跟黃國昌藍白合，對李四川不但一點幫助都沒有，根本扣分。（圖擷取自臉書）

國民黨、民眾黨共推新北市長參選人，民調結果由國民黨李四川出線，民眾黨主席黃國昌承諾全力輔選。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，李四川跟黃國昌藍白合，對李四川不但一點幫助都沒有，根本扣分。

張育萌在臉書PO文表示，黃國昌叫李四川來拍照，有人找得到李四川在哪嗎，川伯還特別帶道具⋯⋯但不是被擋住，就是被當背景⋯⋯這兩個人根本在互整吧，民眾黨小雞們，怕自己被國民黨擠掉。黃國昌就約川伯，請他跟民眾黨小雞們拍照，結果，黃國昌昨天不爽暗諷說「川伯是個很老實的人」，所以才會不小心把共同行程講出來。

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張育萌指出，今天就是拍照日，李四川很用心，還特別帶量尺來，想要在拍照的時候，展現自己是工程專業，結果國昌老師的愛徒林子宇，拍完很開心，發了這兩張照片，就想請問一下，有人找得到李四川在哪嗎？第一張把李四川當背景，第二張，川伯被你們中和候選人的大頭擋住。這還有要藍白合嗎？不是，啊你要拍黃國昌，幹嘛特別把李四川叫來啦？

張育萌續指，兩個人根本在互相報復吧，因為李四川前天脫口說出「黃國昌要全台輔選，加入他的競選團隊『太委屈他了』。」超好笑，連李四川都在躲黃國昌，李四川躲黃國昌非常合理，ETtoday昨天公布新北市長民調。蘇巧慧41.7%、李四川42.5%，藍白合後，蘇巧慧反而幾乎追平，差距只剩0.8%。

張育萌直言，民調看趨勢，ETtoday上一份新北市長民調是3月21日公布，當時，李四川還有43.3%，蘇巧慧41.8%，這次也幾乎持平，跟黃國昌藍白合，對李四川不但一點幫助都沒有，根本扣分。

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