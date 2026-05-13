道歉完又翻車！ 翁曉玲亂湊LOGO酸聶永真 遭二度打臉：又誤用了

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

知名設計師聶永真因台電LOGO改版陷入爭議，國民黨立委翁曉玲昨天在社群平台列出一系列公部門識別，質疑聶永真為民進黨「御用設計師」，指責其承攬多項政府標案為「面子工程」。然而，翁曉玲在列舉作品時接連出包，先是誤植其他團隊作品遭聶永真本人糾正，道歉修正後竟再度「誤用資料」，引發網友群起嘲諷其「造謠不做功課」。

翁曉玲昨天在Threads列出監察院、經濟部、交通部觀光署、數位發展部、經濟部國際貿易署等機關識別設計，砲轟聶永真主持的「永真急制」是標案常客，「看的出他是民進黨政府鍾愛的御用設計師」，同時質疑政府花公帑做不必要的形象工程。不料發文後隨即遭聶永真留言洗臉：「資料抓錯了啦，抓到其他設計團隊作品囉（一樣都好美）。」

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據了解，翁曉玲列出的交通部觀光署台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），並非由聶永真團隊設計，而是由國際金獎設計團隊Bito操刀設計。

稍早翁曉玲發文道歉，表示辦公室團隊不慎誤用資料，謝謝聶永真設計師指正，在此向聶設計師致歉，並已修正圖表完畢，還請見諒。經查，聶永真設計師主持的「永真急制設計工作室」曾於112年以148萬得標『交通部觀光署視覺識別暨應用系統設計案』，經本辦公室向交通部觀光署詢問正確的視覺識別圖案如下，敬請大家參考。至於此Logo是用在何處，截至發文為止，交通部尚未回覆。

翁曉玲質疑，觀光署還真有錢，113年才推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），而112年發包請聶永真新設計的圖案，是要用在哪？她還PO出聶永真設計團隊這些年來得到的政府標案，強調「聶永真工作室是否為民進黨政府偏愛的設計團隊，可受大衆公評。」

沒想到，聶永真火速再度於留言區現身，直言「你還是誤用了喔」二度打臉翁曉玲。大批網友目睹翁曉玲兩度出錯後，紛紛留言開酸：「笑死，這個立委到底怎麼當的」、「到底要修正幾次」、「你真的吃飽太閒，到底要不要審預算」、「我還以為是道歉文，結果又是帶風向文！」、「你出包不是第一次耶……」、「先道歉然後再打一次，臉皮真是厚到核彈打不穿耶」、「潑完髒水後，發現潑錯了，『對不起，我不該拿這桶髒水潑你，應該用這一桶。』然後繼續潑？」、「造謠還不做功課」。

翁曉玲亂湊LOGO酸聶永真遭打臉後，發文道歉再度被本人糾正「你還是誤用了」。（擷取自Threads）

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