藍白搞作秀彈劾、預算審查擺一邊！ 公督盟轟：浪費人民錢

公督盟執行長張宏林。（資料照）

藍白陣營發動總統彈劾案，因在野總席次未達門檻，被視為無法通過的彈劾案；然而，為配合藍白此項政治攻防，立法院耗費整整8天的「全院委員會」議程，各委員會無法進行法案、總預算審查。公督盟執行長張宏林今受訪時痛批，迄今已快邁入五月中，今年度國家預算仍未通過，藍白開最長的會，效率卻最糟，又浪費人民的公帑。

回顧本次被綠營直指為兒戲的總統彈劾案，整體流程總計花費了8天，包含全院委員會1月14日、15日舉行「總統彈劾案」公聽會、1月21日、1月22日全院委員會第一次審查會、4月27日全院委員會聽證會、5月13日、14日全院委員會第二次審查會、5月19日院會進行最終投票，以每位立委單日8101元薪資計算，在野立委在這8天總計領了401萬8096元公帑。

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張宏林接受本報訪問時指出，公督盟譴責這個作秀式的彈劾，一開始法規就很清楚，藍白基本上就是無法讓彈劾案成案，目的只是想羞辱總統而已。特別是國家預算到目前為止都還沒有審議完畢，立法院在事情都不做的狀況之下，又先預告這會期要延會，他們已經創下了開最長的會，效率卻最糟，又浪費人民的公帑。

「這種作秀式的彈劾，只是為了要羞辱我們國家元首，無助於真實解決問題！」張宏林呼籲，藍白趕快懸崖勒馬回到認真的審議法案、國家預算。

他也示警，現在已經都5月中了，今年的國家預算都過半年了，都還沒有通過，不僅是讓行政部門不敢來使用這些預算，更嚴重的是，萬一藍白拖到8、9 月才通過的話，只剩下兩、三個月再做預算通過的執行，都會造成整個行政部門的嚴重的影響，彈劾總統雖然也是憲法賦予立法院的權限，但仍呼籲藍白可以趕快就是結束這場鬧劇。

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