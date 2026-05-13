鄭麗文拖藍走「一個中國」鋼索 吳靜怡：提名沈伯洋正面對撞「紅統」路線

2026年台北市長選戰升溫，民進黨將徵召立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

2026年台北市長選戰升溫，針對民進黨將徵召立委沈伯洋參選台北市長，近期藍白陣營人士炮火猛攻，對此媒體人吳靜怡分析，沈伯洋出戰台北，讓國民黨集體焦慮曝光，對照出鄭麗文正走在「一個中國」鋼索上，她認為賴清德提名策略正面對撞「紅色一統」路線，並直言「選舉不是贏了才是對的，而是透過每次的民主選戰，讓路線站得更堅定！」

吳靜怡在臉書發文指出，沈伯洋不是傳統地方型候選人，他是認知作戰的專家、是把兩岸議題講得最透徹的戰將，台北市長選戰就不再只是「靠包裝行銷」，而是直接升級成「台灣要不要向中國低頭」的路線大對決！當沈伯洋站在台北市長的舞台，他手上拿的是照妖鏡，照出蔣萬安和鄭麗文都是讓中華民國未來走向消失、台灣接受統一的形狀。

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吳靜怡質疑，鄭麗文主席不僅稱俄羅斯總統普廷不是獨裁者，更是相信習近平的擁護者，當國民黨主席鄭麗文正帶著全黨走在一條極度危險、甚至讓藍營本土派都感到恐懼的「一個中國」鋼索上時，他們必須在餐桌上扔出一隻死貓，也就是沈伯洋，刻意瞬間轉移民主選舉餐桌的討論重點，藍白陣營必須把沈伯洋打成仇恨值很高的人，企圖消滅台灣人對中共的預警系統，​郭正亮也提到媒體人謝寒冰先前曾發誓，若沈伯洋獲提名就要「發2000份雞排」、「跪著直播」。

吳靜怡分析，這樣極端激情的言論就是煙霧彈，這一切，都是為了讓鄭麗文那條通往「紅色一統」的和平鋼索，看起來不會那麼像一場死亡跳水。

吳靜怡認為，賴清德提名的不只是沈伯洋，他提名的是一種「國家人格」，沈伯洋代表的是防禦型民主，賴清德在告訴選民，2026投的不是修路燈的人，而是選在「紅色一統」壓力下，誰能守住台灣民主防線的人。

​吳靜怡批評，藍白陣營的炮火愈猛，愈證明了他們心中的恐懼，他們害怕沈伯洋會讓選民清醒，看見那條和平鋼索的終點，其實是一道通往紅色一統的懸崖；藍白不想讓選戰變成鄭麗文路線的總檢驗，不然每一位國民黨縣市長參選人都會被問：「你是否認同鄭麗文的統一路線？台灣要不要接受『一個中國』？台灣要不要相信習近平的善意？台灣要不要用九二共識換取所謂和平？」

吳靜怡強調，賴清德跟沈伯洋現在做的，就是把這條路線徹底攤在陽光下，讓台北市民、讓全台灣人看清楚，你到底要選一條把台灣推向中國的路，還是選一條堅守主權、守護民主的路？選舉不是贏了才是對的，而是透過每次的民主選戰，讓路線站得更堅定！

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