國台辦點名查處劉世芳外甥 陸委會轟惡意施壓脅迫台商

陸委會今日晚間嚴厲譴責中共惡意施壓脅迫台商政治表態，嚴重干擾台商投資經營。（資料照）

中共日前指控，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，為她提供政治獻金，中國國台辦更揚言要「依法依規」查處。榮炭科技有限公司5日發表聲明，4月7日起已解除顏文群在台灣的全部職務，宣稱嚴禁直接或間接形式支持「台獨」。對此，陸委會今日晚間嚴厲譴責中共惡意施壓脅迫台商政治表態，嚴重干擾台商投資經營。

國台辦發言人陳斌華附和該公司聲明，強調「台獨」破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞「台獨」害人害己，必遭懲治。絕不允許「台獨」頑固份子及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在中國賺錢，一邊支持「台獨」分裂活動。

請繼續往下閱讀...

陳斌華聲稱，中方的懲「獨」舉措只針對極少數「台獨」份子，不涉及廣大台胞台企，「我們將一如既往歡迎、支持廣大台胞台企扎根祖國大陸發展，分享中國式現代化發展機遇與成果，讓台胞台企更有幸福感。」

對此，陸委會表示，針對特定台商發布支持特定政治立場一事，是中共利用「跨境鎮壓」手段，加大操作「台獨金主」清單，逼迫台商須政治表態，藉此造成台商寒蟬效應。中共一再採取毫無文明底線的做法，嚴重傷害台商正常投資經營及兩岸關係，本會予以嚴厲譴責。

陸委會表示，過去35年來，台商對中國經濟發展及社會就業做出重要貢獻，台商在陸投資經營應受到合法保障。中共為達特定政治目的，陸續建立「台獨金主」清單、指責台商「吃飯砸鍋」，更在2024年制定「懲獨22條」等，使用各種不理性惡性手段恫嚇威脅台商政治表態、擴大打擊面，以政治干擾投資經營，使台商在陸投資經營風險日增，提醒台商對中投資前務必慎思，以避免人身及財產安全遭受恐嚇損害。

陸委會批評，中共對外宣稱「中國是廣大台商台胞投資興業的最佳選擇」，實際上卻是政治與經濟風險不斷升高。政治風險上，中共持續以國安及「懲獨」為名，利用公權力，蓄意將人民資訊任意做政治操弄，刻意進行打壓與威嚇。

陸委會指出，只要有台商、國人被中方認定不支持中共兩岸統一政治立場或認為支援「台獨」，就可立案調查、跨境鎮壓，甚至終身追訴，抓不到人還可以缺席審判，並鼓勵舉報，這些舉動都對台商、國人財產及人身安全構成不可預期的威脅。

陸委會提及，經濟風險部分，中國經濟長期放緩，2026年經濟增長設定在「4.5%-5.0%」間，反映中國經濟面臨內部結構調整困境，呈現內需疲軟、消費需求不足的深層失衡格局。同時，隨著中國投資環境惡化、美中科技戰、國際情勢變化，台商赴中國投資占比也逐年下降。

據統計，台灣對中國的投資金額比重，自2010年高峰，逐步下滑至2024年7.5%，及2025年3.75%，至2026年3月，其較2025年同期減少28.8%；近年來台商、外商大幅減少甚至撤出對中國的投資，更可看出對中國未來經濟走勢持保留，甚至不看好的態度。綜合中國經濟、政治情勢，政府呼籲台商應注意在中國投資營運的巨大政治、經濟風險，宜重新評估前往海外多元佈局。

陸委會正告中共當局，常態化以政治干預正常的經貿活動，將迫使台商走向兩岸脫鉤斷鏈，對其經濟發展並沒有幫助，中方的作法是標準損人不利己，其惡劣行為只會讓台商及國人心生畏懼，最終也會損及自身。

陸委會呼籲中共當局懸崖勒馬，頻繁傷害兩岸交流良性發展，只會讓兩岸交流持續倒退，讓兩岸心理距離越拉越遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法