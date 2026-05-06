出訪史國遭中國打壓 賴總統感謝日本朝野發聲挺台灣

總統賴清德今接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時，感謝日本朝野以行動力挺台灣。（總統府提供）

總統賴清德今接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時表示，上月他因中國施壓一度暫緩出訪非洲友邦史瓦帝尼，日本政府公開呼籲，保障飛航安全是國際社會共同利益，日本國會朝野議員也第一時間公開譴責中國無理打壓與霸凌，感謝日本政府與國會堅定挺台灣的立場與行動，彰顯對區域和平穩定的堅定承諾。

賴清德指出，「日本台灣交流協會」與「台灣日本關係協會」長期扮演台日交流重要角色，在經貿、文化等各領域締結超過100項合作備忘錄，去年12月台日經貿會議簽署「台日數位貿易協議」與「地區海關合作備忘錄」，為台日經貿交流奠定更深厚的合作基礎。隅修三長年活躍於日本商界並擔任許多重要職務，期盼借重其影響力，持續促進台日深化經貿等各項合作、創造雙贏。

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賴清德也再次感謝日本政府，多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性。今年3月高市早苗首相與美國川普總統舉行峰會，會後美國在事實清單重申，美日元首致力於維護台海和平穩定，並視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的重要元素，更讓台灣人民深受鼓舞。

賴清德提到，上個月因為中國施壓，他一度暫緩訪問非洲友邦史瓦帝尼，日本政府也公開表示，保障飛航安全是國際社會重要共同利益，日本朝野國會議員更在第一時間公開譴責中國無理打壓與霸凌行徑。對於日本政府與國會堅定挺台灣的立場與行動，彰顯日本對區域和平穩定的堅定承諾，他要再度代表台灣人民表達由衷的感謝。

賴清德說，高市首相上週在訪問越南的演講中，提出升級版的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，不論是強化供應鏈韌性、推動人工智慧的研發，或是擴大安全保障合作，都是未來印太和平穩定以及繁榮發展的重要力量。

隅修三表示，恭賀賴總統順利完成出訪史瓦帝尼行程，平安返國。他就任一年來三度訪問台灣，每次都受到賴總統及各界人士的熱情接待，台日關係也持續深化，雙方陸續召開「台日經濟夥伴委員會」、「台日漁業委員會」等重要會議，並達成相關協議；雙方國會議員之間的交流與互訪也日益頻繁。台積電熊本廠宣布啟動3奈米半導體生產，不僅象徵台日關係更加緊密，也顯示雙方將進一步深化半導體領域的合作與發展。

隅修三提到，當前國際局勢日益複雜且充滿不確定性，包括烏克蘭及伊朗等地區的情勢發展，擁有共同價值觀的夥伴關係愈發重要，台日也必須持續強化各項合作。台日之間長期以來已建立穩定且堅實的互信基礎，在經濟領域方面，雙方在半導體、AI、ICT 等重要產業都已經展開合作，這些領域亦將成為未來社會發展不可或缺的重要核心。今年1月高雄也舉辦「日台合作防災論壇」，雙方就防災合作議題進行多項深入討論，相信未來台日在防災領域將有更進一步合作與發展空間。

隅修三提到，此次訪台將前往台南烏山頭水庫出席八田與一技師84週年追思紀念會。台灣長年以來持續重視並珍惜日治時期所興建的烏山頭水庫，且每年皆舉辦相關紀念活動，令人深受感動，也要致上誠摯謝忱，期待未來能有更多日本朋友來到台灣，親身感受台灣之美，進一步增進雙方交流與互訪，並盼未來持續推動台日各領域合作，深化各項夥伴關係。

總統賴清德今接見日本台灣交流協會會長隅修三一行時，感謝日本朝野以行動力挺台灣。（總統府提供）

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