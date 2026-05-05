民調接連敗藍營！ 黃國昌坦言可惜：尊重規則全力輔選

民眾黨主席黃國昌在「藍白合」初選民調中敗給國民黨新北市長參選人李四川，最終由李對決民進黨立委蘇巧慧；宜蘭縣長民調方面，國民黨立委吳宗憲領先前民眾黨立委陳琬惠。對此，黃國昌坦言對陳落敗感到可惜，但強調既已簽署藍白政黨合作協議，就應依全民調規則「開大門、走大路」，展現風度全力輔選。他也透露，雖初選難以滿足所有人期待，但他跟柯文哲都可以理解對方的選擇。

黃國昌今天接受主持人王偉忠專訪指出，陳琬惠與他近日並未特別討論，但從民眾黨的角度來看，確實感到可惜，因為陳琬惠在宜蘭深耕已久，熟悉在地議題，基層服務也相當紮實。不過，今年民眾黨與國民黨已簽署政黨合作協議，並同意以全民調作為比較依據，既然遊戲規則已經確立，就必須依規則行事；結果出爐後，輸的一方也應展現風度，全力輔選，協助勝出者在年底選戰中勝選，這也是目前努力的方向。

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「開大門、走大路。」黃國昌表示，無論是與國民黨的政黨合作協議，或民眾黨內部初選機制，都依既定規則辦理；但在過程中，難免無法滿足每個人主觀的期待，這正是民眾黨必須面對的考驗，多數加入政黨者都懷抱理想與熱情，但在競爭過程中，不可能讓所有人都得到想要的結果；在黨內競爭下，唯一能做的就是以公平機制選出最強人選。就他而言，至今仍是依照這套規則持續推動。

黃國昌更透露，其實自己比較習慣在第一線「打仗」、往前衝。當初加入台灣民眾黨時，與前黨主席柯文哲曾簽下6點協議，黨務由柯文哲全權負責，他則專心在立法院問政、投入攻防。不過客觀情勢往往難以預料，當事情來臨、責任上身時，也很難迴避，該承擔的仍須承擔；只是每個人的處境不同，而柯文哲則屬於個性較為心軟的人。

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