賴清德搭史國專機繞路返台 專家：A340機型是成功關鍵

總統賴清德今搭乘史國國王專機返台，空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早曝光。（圖由軍聞社提供）

總統賴清德2日突破中國封鎖前往非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，今天上午搭乘史國國王專機返抵國門；專家分析，此次返台專機選用空中巴士A340機型，其有4個引擎，即使1個引擎壞掉了仍有3個能使用，且其飛行時不用緊貼陸地，在非完全載重情況下，能不落地加油就達成任務。

賴清德日前因塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）與馬達加斯加（Madagascar）臨時取消飛航許可，暫緩出訪史瓦帝尼行程；2日突破中國航權打壓，順利出訪非洲史瓦帝尼展開國是訪問訪問，並於當地時間4日上午（台北時間同日下午）從恩史瓦帝三世國際機場搭機返台。此次返程選用A340飛機，航行過程中刻意繞開馬達加斯加、模里西斯飛航情報區，先是一路往東南方向航行，再進入印度洋，並飛越印尼雅加達上空、呂宋島再返台。

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長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，此次賴清德出訪去程、回程飛航路徑差不多，從印度洋往南到模里西斯附近，也盡量避開對台灣不友善的飛航情報區，減少外力干擾。

黃泰林指出，此次專機為空中巴士A340機型也是一大關鍵。他說，雖然機型較舊，但該機型有4個引擎，相對於雙引擎飛機有ETOPS（雙發延程飛行標準）限制，即使一個引擎故障，仍有3個能使用。

至於A340機型載油是否足夠？黃泰林表示，新一代飛機如A350等機型可達到該航程，A340機型雖然屬於較舊的機型，但過去10幾年前都是用於長程飛行，其中落地加油屬於技術降落一種，需要事先申請，A340在非完全載重情況下，可不落地加油就達成任務。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏則表示，賴清德搭乘的史國專機因去程完全保密，因此可以選擇較短的路徑，但後續曝光行程後，回程可能會有風險，因此選擇繞路返台，而此次搭乘的A340飛機，搭載4個引擎，在路徑上可以不用緊貼陸地，並在航程內完成任務，能在這種國際環境下規劃出此計畫很聰明。

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