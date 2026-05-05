國民黨又放鳥！譴責中共粗暴阻撓我元首出訪 協商僅10分鐘散會

立法院外交及國防委員會今召開朝野黨團協商，討論民進黨團所提譴責中國打壓總統出訪案，但因國民黨缺席導致無法取得共識。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德突破中共外交干預與封鎖，驚喜赴我非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，今天圓滿歸國。然而，立法院外交及國防委員會今（5）日針對中共粗暴撤銷我元首專機飛航許可譴責案進行協商，國民黨黨團卻繼日前協商國防特別條例後再度「放鳥」，未派任何代表出席，導致會議無法取得結論。會議召集人、外交及國防委員會民進黨籍召委陳冠廷宣布，因國民黨缺席無法取得共識，會議僅歷時約11分鐘即宣告散會。

民進黨黨團提案建請院會作成「嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可之粗暴行為」決議案召開黨團協商，本次黨團協商由陳冠廷擔任召集人，主題為民進黨團建請院會決議，立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外的國事訪問，並譴責中國脅迫第三國撤銷我國元首專機飛航許可，違反「聯合國憲章」及「國際民航公約」精神。出席者包括民進黨立委范雲、民眾黨黨團總召陳清龍、副總召王安祥，以及外交部常務次長葛葆萱、交通部常務次長林國顯等部會機關代表。

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民進黨立委范雲發言時說，賴總統今天早上已經成功突破封鎖、平安抵台回國，在這個時間點討論此聲明意義特別重大。她指出，包含對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在兩個小時內就完成了跨黨派聲明譴責中共惡意阻撓，美國聯邦眾議院、參議院也用各種方式聲援台灣。范雲強調，「在這個重要的協商會議，國民黨居然派不出任何人，非常遺憾」，並呼籲與會的民眾黨能一起支持這個跨黨派的聲明。

民眾黨黨團副總召王安祥說，事件發生的第一時刻，民眾黨就透過臉書譴責中國的行徑。他強調，「對於捍衛國家的主權與台灣的外交空間，台灣民眾黨不容懷疑、立場堅定」，對於民進黨提案，民眾黨並無意見。

外交部：已請熟悉民航法規的加國律師研議後續作法

「國際民航組織」（ICAO）總部設在加拿大蒙特婁，針對政府作為，外交部常務次長葛葆萱說明，事件發生後外交部第一時間已發布新聞稿，譴責配合中共阻撓我國元首專機通過的三個國家與組織。目前已請駐蒙特婁辦事處洽請理念相近國家駐團支持，並聘請熟悉民航法規的當地律師研議後續作法。

交通部：協同外交部準備國際組織相關聲明

他強調，包括美國、日本、歐盟行政機關，以及IPAC共48個國家的國會議員與政要，皆已發表聲明支持我國，正慢慢形成集體力量。交通部常務次長林國顯也允諾，民航局會協同外交部準備國際組織相關聲明並全力配合。

國民黨缺席協商會議 陳冠廷：高度遺憾

最後，召集人陳冠廷對於國民黨缺席表達高度遺憾。他強調，每一次出訪代表的都是全體國民，不是單一政黨，既然國民黨沒有代表出席導致無法取得共識，後續將依照「立法院職權行使法」第12章相關規定來辦理，隨後宣布散會。根據立法院職權行使法第七十一條之一規定，議案自交黨團協商逾一個月無法達成共識者，由院會定期處理。

立法院外交及國防委員會今召開朝野黨團協商，討論民進黨團所提譴責中國打壓總統出訪案，但因國民黨缺席導致無法取得共識，會議主席陳冠廷表達高度遺憾。（記者陳逸寬攝）

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