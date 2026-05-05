民調大勝柯志恩 賴瑞隆：拿下市長勝選、議會過半

民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆。（資料照）

2026年高雄市長選舉選戰，《上報》今公布委託山水民意調查公司進行的最新民調結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆以47%的支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3％。賴瑞隆今在立院受訪時說，他會帶領最強的小雞們，一起守住高雄的勝利，在年底選戰中拿下市長勝選、議會過半，延續高雄的光榮。

賴瑞隆表示，從他初選到初選後，各項民調的領先趨勢都是一致的，今天最新民調也領先相當幅度，與過去趨勢相同，再次感謝高雄市民的支持，他未來會持續努力建設高雄，也歡迎市民持續給予監督與鞭策。

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「我是運動員出生的，如同最壯的母雞！」賴瑞隆說，他一定會帶領最強的小雞們，一起守住高雄的勝利，在年底選戰中拿下市長勝選、議會過半，延續高雄的光榮。

賴瑞隆也批判，柯志恩過去在立院中包含財劃法修法、總預算及軍購預算等立場上，都是背離高雄、傷害台灣，柯志恩以黨意優先於民意，是最沒有勇氣的候選人。他呼籲，柯志恩應有勇氣，如若黨意永遠凌駕於民意之上，犧牲高雄與台灣的權益，人民都看在眼裡，也絕對不會接受。

賴瑞隆也喊話立法院國民黨團，應盡速通過包括行政院版財劃法、總預算以及軍購預算，一起支持高雄、支持台灣。

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