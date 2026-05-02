林月琴鬆口參戰苗栗市長？陪陳品安市場拜票喊「義不容辭」

林月琴今（2）日一早就陪同民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安，與縣議員徐筱菁、苗栗市民代表李建宏，及苗栗市民代表參選人湯國環、藍天奎，前往苗栗市北苗市場拜票、發送康乃馨。（記者彭健禮攝）

年底苗栗市長選舉，現任國民黨籍市長余文忠爭取連任勢在必行，無黨籍縣議員禹耀東也宣布角逐，近期傳出民進黨不分區立委林月琴也可能參戰，引發地方討論與關注。對此，林月琴表示，如果有機會，義不容辭。

林月琴今（2）日一早就陪同民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安，與縣議員徐筱菁、苗栗市民代表李建宏，及苗栗市民代表參選人湯國環、藍天奎，前往苗栗市北苗市場拜票，因母親節將屆，眾人也發送康乃馨，祝福大家「母親節快樂」。

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林月琴被問及外界盛傳她可能參選下屆苗栗長一事。她表示，今天主要目的是來輔選；她本身是苗栗市人而且就住在北苗，對家鄉當然有一定程度的關心，所以當品安接受黨提名參選苗栗縣長，她就跟品安講「要好好照顧我的家鄉」。

不過，她也說，如果今天有幸回來故鄉，「我非常樂意，因為我希望故鄉可以更好」，尤其她出生長大的苗栗市，幾乎都沒有改變，她希望市政可以透過專業去改造、去打拚進步；她覺得回歸鄉里，讓鄉里不一樣，如果有機會的話，當然是義不容辭。

林月琴陪同民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安於北苗市場拜票、發送康乃馨。（記者彭健禮攝）

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