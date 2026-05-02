軍購卡關還在拖？汪浩質疑盧秀燕「騎牆心態」

台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

國民黨立法院黨團於4月29日召開黨團大會，針對軍購案預算展開內部討論，歷經近1小時30分許討論仍未達成共識，且傳黨團因不同版本起內鬨。對此，作家汪浩表示，盧秀燕無視AIT的急迫呼籲與國防專業，以「民主多元」為幌子掩飾阻撓國防之實，本質上就是一種「騎牆心態」：幻想透過政治緩兵之計，在威權脅迫下乞求殘喘空間，國防不是選舉表演，更不是討價還價的籌碼。

汪浩在臉書PO文表示，在台海局勢波譎雲詭的2026年，國防安全已是台灣生存的唯一底線。然而，台中市長盧秀燕近日在台中美國商會晚宴上的發言，卻令人不齒，盧聲稱國民黨對軍購的立場「尚未確定」，甚至荒謬地編造「民進黨政府也還沒完全定案」的謠言，意圖將台美長期諮商、具有高度戰略共識的「1.25 兆國防特別預算案」導向政治協商的渾水。這種說法不僅是政治操弄，更是徹頭徹尾的造謠惑眾。

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汪浩分析，這1.25兆元預算，並非執政黨隨口喊出的數字，而是台美經多年深入協商、精確盤點後提出的「防衛處方箋」。AIT處長谷立言已明確指出，通過「全面性」特別預算對於台灣獲得無人機、反導系統等不對稱戰力至關重要； 唯有儘快通過，才能在烏克蘭與中東戰場的全球資源競爭中，確保台灣獲得關鍵設備。

汪浩指出，盧秀燕無視AIT的急迫呼籲與國防專業，以「民主多元」為幌子掩飾阻撓國防之實，本質上就是一種「騎牆心態」：幻想透過政治緩兵之計，在威權脅迫下乞求殘喘空間，國防不是選舉表演，更不是討價還價的籌碼。一旦預算被切割或延宕，不僅損害台美互信，更向北京傳遞「防衛意志動搖」的毀滅性訊號。

汪浩直言，賴政府應堅持立場、決不退讓，必須守住這份關乎台灣未來十年生存的完整預算。唯有展現不被政治謠言左右的決心，台灣才能真正告別被出賣的悲劇，贏得真正的自由與尊嚴。

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