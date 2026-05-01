美學者：川習會前若未解決國防預算 台灣恐惹大麻煩

中經院院長連賢明。（資料照）

美國總統川普預計5月中旬赴中國會晤中國國家主席習近平。中經院院長連賢明今天表示，美國智庫學者日前到處拜訪，許多立委關起門來都表態會支持國防特別預算，但實際上困難重重，「他們也不清楚問題在哪」；若這個問題未能在川習會前解決，台灣有可能會惹上大麻煩。

連賢明在臉書貼文分享六點觀察，提到他先前與藍訪美國智庫學者交流時，對方對川普決策風格與台海議題的看法。

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連賢明指出，美國學者認為川普須處理國內政治與國際衝突，包括內部要罵支持率日益上升的民主黨，外面要罵不願意幫忙美伊戰爭的歐洲各國，台灣並不是他的優先關注議題。也因為如此，台灣最好的應對策略就是多沉潛，非必要時候不用引起川普的注目。

他進一步說，當川普關注台灣時，如川習會在即，將會檢視美國對台貿易逆差、雙邊貿易協議、半導體供應鏈、台美能源合作等項目，以及他念茲在茲的國防經費。只要台灣讓他覺得很配合，符合大心目中的盟邦標準，川普就會把注意力轉移到其他目標。

連賢明強調，若川普認為台灣不配合，他的反應較難預測，相較一般將經濟、政治或安全領域做區分，貿易問題採貿易手段、軍事問題採軍事手段，川普傾向一切以利益交易為導向，「談判模式是極限施壓，談判手段也毫無禁忌」。

連賢明轉述美國學者的善意提醒，指川習會前台灣應讓川普感受到台灣是一個願意合作的盟邦，若在少數幾次關注中，川普發現台灣並不配合，其後續表達不滿的行動難以預測，可能是突然取消未來的軍售，也可能是要求增加對美投資，或取消雙邊在談的租稅協議等。

連賢明指出，美國智庫中目前大多數仍願意支持台灣，但也有些人覺得不應因為台灣和中國議題造成中美的戰略風險。台灣需要表現出自我防禦的決心和能力，不然很難說服美國民眾持續支持台灣，「這也是他們最難為台灣發聲的地方」。

連賢明表示，美國智庫學者到處拜訪時，許多立委（藍綠白三黨都有）關起門來都表態會支持國防特別預算，但實際上卻是困難重重，「他們也不清楚問題在哪」。然而，川習會前若不解決這個問題，台灣有可能會惹上大麻煩。

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