斑斑遭陳佩琪嗆「殘障三腳狗」小英送暖：要吃牛肉乾嗎？

蔡英文曾帶牛肉乾等禮物給斑斑，今天也特地留言送暖。（資料照）

賴清德總統的愛犬斑斑近來被前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪嗆「殘障三腳狗」，賴今天在Threads發布上班前輕撫斑斑的互動影片，並發文「出門前那一眼的守候讓人多了點牽掛」；曾帶牛肉乾「大禮包」到總統官邸給斑斑的前總統蔡英文今也留言送暖：「斑斑，還需要牛肉乾嗎？我再帶去給你」。

柯文哲涉京華城等案一審被判刑17年，陳佩琪發文替柯抱屈時指控，她在法庭上感受到「這些人就是要我先生死」，判決書都照抄檢察官起訴書的污衊理由，一個當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席，「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如…」。

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對此，賴清德並未回應，但在Threads發布與斑斑的互動影片，賴出門前蹲下輕撫斑斑的頭說「我要回去上班了喔」，並發文寫道，今天的天氣稍稍轉涼了，很多地方也開始下雨，出門在外要特別注意天雨路滑，記得把雨具帶在身邊，別讓自己淋濕著涼了，「出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。」

蔡英文今也回覆留言說「斑斑，還需要牛肉乾嗎？我再帶去給你」。2024年10月，當時剛卸任的蔡前總統出訪歐洲捷克等國8天，行前曾到總統官邸與賴總統討論行程，談完公務後，蔡拿出自製牛肉乾、玩具球等送給賴的兩隻愛犬斑斑、Murphy，當時還提醒斑斑：「喜歡的話再跟你爸說，表現好的時候才有」。

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