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    首頁 > 政治

    白沙鄉公所總預算爭議 澎湖縣府強調依法行政、積極協調

    2026/04/30 15:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙鄉代會刪除鄉公所總預算案，澎湖縣政府提出說明。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉代會刪除鄉公所總預算案，澎湖縣政府提出說明。（記者劉禹慶攝）

    針對外界關心白沙鄉公所115年度總預算相關爭議一事，澎湖縣政府始終秉持依法行政、積極協調原則辦理。由於全案已依法完成審議程序，依《地方制度法》第40條第4項規定，對於已審議完成預算案，並無「逕為決定」之適用情形。

    澎湖縣政府說明，《地方制度法》第40條第4項所指「逕為決定」係於總預算案在年度開始後3個月內未完成審議時適用。白沙鄉公所今年總預算案已於去年12月26日完成審議程序，並經覆議後維持原決議，屬已完成審議之預算案件。對於外界所稱「未於期限內逕為決定」之說法，澎湖縣政府嚴正澄清。

    澎湖縣政府指出，白沙鄉公所依《地方制度法》第40條第4項、第5項規定，今年1月21日函請縣府協商，縣府今年1月22日發文通知召開協調會議，並於1月26日及2月23日召開兩次協調會議，期間亦多次透過電話主動聯繫及實地協調（含3月6日及3月31日）促進雙方溝通。然而，協調過程中，白沙鄉民代表會均未出席正式協調會，致使雙方意見未能形成共識。

    預算審議權屬民意機關核心職權，縣府在處理相關爭議時，除依法行政外，亦須兼顧地方自治權限、尊重民意機關職權，並維持行政與議會間之行政、立法平衡。在此原則下，縣府採取理性監督、積極協調及審慎處理之立場，避免衍生制度爭議及法律風險。依《地方制度法》第40條第5項規定，全案澎湖縣府扮演協調平台角色，以協調公所、代表會良性溝通為優先。

    白沙鄉公所刪除總預算案，部分在臨時會中通過。（記者劉禹慶攝）

    白沙鄉公所刪除總預算案，部分在臨時會中通過。（記者劉禹慶攝）

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