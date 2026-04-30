報稅季爭公平！ 全教總攜朝野立委促修稅法 籲社保提撥免稅

全教總呼籲「立院支持修法 社保提撥免納所得稅」記者會，現場並由全教總理事長侯俊良（右三）主持說明。（記者田裕華攝）

5月報稅季來了，全國教師工會總聯合會今（30日）攜手朝野立委召開記者會，痛批勞、公、軍保等強制提撥保費竟需納入所得課稅，形同「一筆收入剝兩層皮」。全教總理事長侯俊良主張，第一層社會保險具強制性，應比照第二層年金享有免稅優惠，不應與第三層商業保險併計扣除額。朝野立委對此達成共識，強調將推動「所得稅法」修正案，將強制提撥費用直接排除課稅，落實量能課稅並貼近民生需求。

全教總今天於立院召開記者會，國民黨立委牛煦庭、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨立委林宜瑾及台北市產業總工會理事長邱奕淦等人出席並表達支持。

請繼續往下閱讀...

侯俊良指出，公保、勞保、軍保屬第一層基礎年金，是保障老年經濟安全的重要制度，相關保險費用由薪資直接扣除，並非可自由運用所得，若再納入課稅，形同一筆收入被剝兩層皮，違反量能課稅原則；且第二、第三層年金已享免稅優惠，第一層更應優先排除課稅。若將此類強制費用納入每年2萬4千元的商業保險列舉額度，將壓縮原有扣除空間，也影響鼓勵投保政策，呼籲修正所得稅法，將相關保險費用排除課稅，並刪除列舉扣除額規定。

林宜瑾表示，與其在國家徵稅後再普發現金，不如優先建立更合理的稅制，才能讓政策更具建設性。現行如勞退、私校與公教退撫提繳費用皆免納所得稅，商業保險也有列舉扣除額，強制納保數額也應比照排除課稅，才能完整體現國家保障人民生活的政策目的，未來她將提出所得稅法修正案，盼朝野共同推動，儘速完成立法。

賴士葆表示，若將強制性基礎年金排除課稅，每年稅損僅約30至40億元，金額不大，但對軍公教等族群的保障意義重大。

林沛祥指出，當前民眾面臨物價上漲、薪資停滯的雙重壓力，所得稅制應回歸「量能負擔」原則。公勞保提撥屬於退休保障與基本安全網，並非可自由支配所得，卻被納入課稅，等同讓民眾為未來儲蓄同時還要先被課稅，制度有檢討必要。

牛煦庭則說，現行所得稅法將社會保險與商業保險一併納入列舉扣除額，忽略兩者本質差異，且多數民眾未達列舉門檻，導致減稅效果「看得到吃不到」，背離便民初衷，主張應將社會保險費用直接排除課稅，而非僅列入扣除額，並強調相關修法具正當性與必要性。

國民黨立委牛煦庭（左起）、林沛祥、賴士葆、全教總理事長侯俊良、民進黨立委林宜瑾及台北市產業總工會理事長邱奕淦等人出席並表達支持。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法