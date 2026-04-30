鼓吹武統最重罰百萬 藍委及高金素梅反對修國安法

立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」。（記者陳鈺馥攝）

立法院內政委員會今日逐條審議「國家安全法部分條文修正草案」，針對以文字、圖畫、影像等方式，公開鼓吹武統或消滅我國主權，最重可處100萬元的修正條文，國民黨立委及無黨籍高金素梅強烈反對，最後因朝野立委無共識，召委宣布暫行保留。

根據行政院版國安法第2條條文修正內容，「任何人不得以文字、圖畫、聲音、語言、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定違反前項規定者，處10萬以上、100萬元以下罰鍰」。

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高金素梅聲稱，把政治言論交給行政機關認定，人民討論戰爭風險、統一、獨立會不會被罰？即便最後申訴勝訴，人民也被貼標籤了。為何要用國安法處罰？行政機關裁罰可以踰越法院嗎？不應該出現這樣的條文。而且現在不是冷戰時期，為何要有這樣不適當的修法條文。

國民黨立委廖先翔批評，有人說台灣變成美國第51州，這算不算要消滅中華民國主權？支持台灣獨立，算不算鼓吹大陸來打台灣？如果是用藏頭詩鼓吹、藝術創作圖畫算不算呢？這賦予行政機關太大裁量權，只會造成寒蟬效應。

國民黨立委王鴻薇質疑，「任何人」是要罰誰？境外敵對勢力的定義是什麼？如果像是閩南狼歌曲中歌詞是「求你趕快打」，算不算鼓吹戰爭？沈伯洋發展黑熊學院，有一段錄音是飛彈打過來募資更容易，這樣算不算。

民進黨立委黃捷指出，草案文字已經很明確，韓國國安法也有相關規定，這是符合國際公約底下訂定相關的條文，這更是防衛民主的修法，但國民黨卻認為是箝制言論自由而反對，無視修法是要守護民主及台灣的國家安全。

內政部長次長吳堂安說明，國安法修正草案寫得很清楚，是指「公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權」。

吳堂安說，行政罰的對象所謂「任何人」是指自然人或法人，如果不是在公開性質的群組傳遞，個人和個人之間的訊息，我們不會罰的，只針對公開群組和平台。如果要裁罰也是會商陸委會、法務部，不是內政部單獨決定。

陸委會副主委梁文傑表示，從陸委會的立場，現在網路上的錯誤訊息和宣傳是中共對台最主要的手段，台灣對這種手段是毫無防備，毫無管理工具的。

梁文傑指出，我們都在想辦法如何在網路跟中共有一些作為及攻防，當然大家可以集思廣益，條文文字都可以討論，但是對於中共在網路上的攻勢，我們不能完全沒有任何手段、沒有任何管理工具和辦法。

梁文傑提及，高金素梅提到現在是冷戰，冷戰還是兩個大國之間實力相當，但我們和中共是實力相當不對稱，應該是要加強自身的防衛手段。

會議主席李柏毅最後裁示，今天第二條、第三條保留，第四條對於鼓吹戰爭的行政裁罰，因為大家意見紛歧，所以我們都做保留，尚未討論的條文另期再開會審查。

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