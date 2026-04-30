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    首頁 > 政治

    陳佩琪為柯文哲抱屈譏賴清德愛犬「殘障三腳狗」？陳智菡：個人言論自由

    2026/04/30 12:52 記者陳治程／台北報導
    賴清德與認養的流浪狗「斑斑」合照。（取自賴清德臉書）

    賴清德與認養的流浪狗「斑斑」合照。（取自賴清德臉書）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案一審被判有罪，不只小草集結凱道抗議司法不公，柯妻陳佩琪更多次發文為先生叫屈。陳昨日發文更稱，柯在檢察官與「柯黑」眼中比總統賴清德領養的「斑斑」還不如，引發議論；對此，民眾黨團主任陳智菡今回應，陳佩琪以「殘障三腳狗」回應側翼網軍對她的霸凌，是個人的言論自由。

    陳佩琪昨晚於臉書發文指出，柯文哲當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年黨主席，疑惑外界何以如此對待他，更直言柯在檢察官及「柯黑」心目中，「竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」。

    「斑斑」是總統賴清德前（2024）年中於屏東縣動物之家認領的流浪狗，而「斑斑」是因誤踩捕獸夾而截肢、僅剩三隻腳能行走；賴同年8月還特別拍片，紀錄「斑斑」蹦蹦跳跳進駐官邸的一刻，獲得外界好評。

    而在今（30）早民眾黨團的「台灣民眾黨和勞工做伙拚」記者會上，媒體詢問陳佩琪以「斑斑」比喻柯未獲善待是否恰當？陳智菡回應，陳佩琪的言論是基於對司法不公的憤怒，同時指責側翼網軍對其進行「網路霸凌」，強調此舉屬於「個人言論自由」，應給予尊重。

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