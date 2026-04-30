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    嗆賴清德愛犬「殘障三腳狗」！陳佩琪喊「沒攻擊狗」再遭網罵爆

    2026/04/30 12:41 即時新聞／綜合報導
    賴今天在Threads曬出影片，賴蹲下輕撫斑斑的頭表示「好喔，我要回去上班了喔」。（圖擷取自賴清德Threads）

    賴今天在Threads曬出影片，賴蹲下輕撫斑斑的頭表示「好喔，我要回去上班了喔」。（圖擷取自賴清德Threads）

    前台北市長柯文哲涉京華城等案一審遭判刑17年，柯妻陳佩琪昨發文替柯抱屈時竟扯到賴總統的愛犬斑斑，稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」，引發網友砲轟。對此，陳佩琪今日喊冤「我沒攻擊狗啊」，還稱自己被攻擊得很慘。不過，回應一出又被罵翻。有網友批：「無法想像一位小兒科醫師竟然說出殘障三腳狗這種詞」；也有網友罵：「把狗狗的殘疾特意講出來是什麼心態？」

    「斑斑」是賴清德2024年6月在屏東縣動物之家揭牌活動中認養的流浪狗。賴在現場和狗狗互動時，發現因為意外踩到捕獸夾而截肢、只剩下三隻腳而行走不便的「斑斑」，賴清德當下看到「斑斑」渴望的眼神，就決定領養牠。領養「斑斑」後，賴清德也時常貼出與「斑斑」互動、帶「斑斑」在官邸迎賓的照片。

    陳佩琪昨日在臉書發文為柯文哲喊冤，她細數柯文哲經歷：當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席；接著她竟扯到「斑斑」喊：「真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如。」

    PO文一出她立刻被網友留言大罵：「台灣早在1997年就將殘障這種歧視字眼一詞換成身心障礙，貴為醫師的您們不知道嗎？」、「狗狗又沒惹你，幹嘛強調殘疾」、「斑斑努力活下來怎麼了嗎？」；也有網友諷刺：「這次妳說對了，畢竟斑斑是好狗狗，斑斑沒有貪污，斑斑很棒，學學斑斑。」

    慘遭網友砲轟後，陳佩琪今日在自己貼文下方留言解釋：「我沒有攻擊狗啊！」她還說自己是「人」（human being）。她還自己「消音」表示被「...」、「...」攻擊得很慘。

    不過，她的留言下方再度遭網友砲轟：「無法想像一位小兒科醫師竟然說出『殘障三腳狗』這種詞」、「妳才要反省一下」、「建議醫師您要不要少點公開發言，以免總是扯後腿」、「沒攻擊個屁，把狗狗的殘疾特意講出來是什麼心態？」、「噁心死了，有必要這樣攻擊受傷的狗嗎？」、「你真的很有事，連狗狗都不放過」。

    賴清德今日也在Threads上，曬出自己與斑斑的互動影片，只見賴在出門前蹲下輕撫斑斑的頭說「我要回去上班了喔」。他也發文表示，「出門前那一眼的守候，總讓人多了一點牽掛，也多了一分安心。」有網友留言表示：「感覺什麼都沒說又什麼都說了。」

    陳佩琪發文解釋又被罵。（取自陳佩琪臉書）

    陳佩琪發文解釋又被罵。（取自陳佩琪臉書）

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