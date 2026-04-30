葛如鈞拋修法納管台獨 林秉宥轟：看齊香港為「台區國安法」鋪路

國民黨立委葛如鈞。（資料照）

號稱「科技立委」的國民黨立委葛如鈞今（30）日在立法院內政委員會中主張，任何「消滅中華民國主權」的言論，包含主張台獨，應納入國安法管理。對此，民進黨新北市議員林秉宥怒斥，竟在立法院拿「言論自由」來包裝、保護「支持中國侵略台灣主權」的言論，看來「想要的國安法是在『對齊』港區國安法，幫『台區國安法』鋪路」。

林秉宥於臉書粉專發文指出，葛如鈞剛剛在立法院的會議說，任何消滅中華民國主權的言論，包含主張台獨，都應該納入國安法。他強調，在中華人民共和國的定義中，任何主張台灣擁有獨立主權、不屬於其管轄的論述皆被視為「台獨」。

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林秉宥坦言，他不確定這個「博土」知不知道「主張中華民國主權，對於中國而言就是台獨」，而國安法就是要對抗中國對台灣主權的侵略；「支持中國侵略台灣主權的言論竟然在立法院被用言論自由來包裝並保護，看來他想要的國安法是在『對齊』港區國安法，幫『台區國安法』鋪路」、「滲透後就是包圍與吞噬，我們已經不是在面對滲透問題了。」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「什麼是台獨？中華民國就是老共界定的台獨！」、「平常看什麼，現實就會說什麼。同樣的敘事在他的耳邊、視野中、手機中不斷出現，而他本人不加質疑思考也相信了。認知作戰的厲害，就是讓本人不知覺，甚至自願做符合中共利益的事情」、「他現在是明目張膽的在幫中共？」。

新北市議員林秉宥。（資料照）

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