玩密室逃脫險差點出人命 陳聖文遭9公分銳片刺腹

陳聖文（左）由市議員張文潔陪同，說明他玩密室逃脫差點出意外的過程，後方X光圖紅圈處即為壓克力玻璃插入的狀況。（記者何玉華攝）

首次上稿12:35

更新時間18:20（新增產業發展局說法）

民進黨台北市大安文山市議員參選人陳聖文，日前體驗密室逃脫遊戲，過程中因壓克力玻璃窗破裂而跌倒，被長約9公分的壓克力銳片刺入腹部，差一點點就傷及臟器；劫後餘生的他今（30）天召開記者會，指密室逃脫是新興、受年輕人喜愛的體驗遊戲，卻在安全上缺乏專屬的法規管制，呼籲市府盤點密室逃脫及類似沉浸式體驗場所的地點及數量，提供新興產業合理的輔導與規範，也讓消費者安心。

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台北市政府產業發展局表示，為進一步完善消費者權益保障，透過跨局處會議審慎研議，規劃修訂《消費場所強制投保公共意外責任保險》相關規定，將體驗式場域納入強制投保機制。

陳聖文今天由台北市議員張文潔陪同召開記者會，揭露他去體驗密室逃脫的驚恐意外；他說，在闖關過程中，有一處必須推開窗戶，疑似窗戶出現裂痕，他一推後破裂，人跟著跌倒，當下雖沒覺得很痛，卻感受到一股「暖流」，低頭一看才發現流血不止；經送醫後，在腰側發現有一處傷口，看似不嚴重，在他堅持有感受到腰部疼痛，進一步查看發現有一隻9公分的壓克力銳片刺入腹部，差一點點就傷到腎臟。

陳聖文說，他事後了解，發現這類「互動式情境體驗服務業」缺乏專屬法規做有效管制，僅適用一般的消防、建管與商業登記規範，在設施安全、道具材質、情境緊急應變機制等都缺乏安全與檢查規範；一旦在被營造緊張氣氛的密室中發生突發狀況，如火災等，玩家將難以及時反應，恐造成更大傷害。

他呼籲盡速盤點密室逃脫及類似沉浸式體驗場所的地點及數量，並針對這類新興產業，會同都發局、產發局、法務局和消防局等相關處，研議輔導業者合法化，並建議安全規範與檢查機制；尤其是明確規範設施材質，如使用安全玻璃與符合一到二級的耐火建材，以及遭遇突發事故的應變SOP。

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