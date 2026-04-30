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    首頁 > 政治

    王毅會晤聯合國大會主席又扭曲2758號決議 外交部強烈譴責抗議

    2026/04/30 11:03 記者黃靖媗／台北報導
    外交部強烈譴責及抗議中國扭曲聯大第2758號決議，呼籲國際社會共同遏止中國透過將聯大第2758號決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」。（資料照）

    外交部強烈譴責及抗議中國扭曲聯大第2758號決議，呼籲國際社會共同遏止中國透過將聯大第2758號決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」。（資料照）

    中國外交部長王毅日前會晤第80屆聯合國大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）時，不當扭曲聯大第2758號決議，聲稱該決議已解決包括台灣在內全中國的代表權問題，並得到聯合國體系普遍遵守。對此，外交部表達強烈譴責及抗議，呼籲國際社會共同遏止中國透過將聯大第2758號決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」。

    外交部重申，聯大第2758號決議只解決中國在聯合國代表權的歸屬問題，全文並未提及台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，所以該決議與台灣無關，也不能作為排除台灣參與聯合國體系及其他多邊機制的依據。只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系及其他國際組織與多邊機制代表台灣。

    外交部指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。

    外交部呼籲國際社會持續以具體行動反制中國曲解聯大第2758號決議，共同遏止中國透過將該決議與其所謂的「一中原則」不當連結，意圖將台灣問題「內政化」，改變台海客觀現狀，並為其未來可能對台動武建構法理基礎。

    外交部也要求，聯合國體系應堅守中立原則，勿繼續配合中國無理打壓台灣爭取參與的正當權利，以及擅自代表所有聯合國會員國做不當發言。

    外交部強調，台灣作為國際社會的良善力量，將能對聯合國體系所推動包括「永續發展目標」及國際和平與安全在內的各項工作做出積極貢獻，唯有納入台灣，聯合國「普遍性」原則及「不遺漏任何人」的目標才能真正獲得落實。

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