中國蔬菜繞道越南洗產地 林楚茵憂食安風險籲抓真正漏洞

民進黨立委林楚茵。（資料照）

近年自越南進口蔬菜、乾香菇等農產品數量大增，立委邱議瑩昨指出，許多中國農產品繞道越南洗產地後輸入，更只要1.3萬台幣就可取得越南官方開立的產地證明，一貨櫃暴利達50萬台幣，卻對台灣帶來食安風險，要求農業部應要求進口商提供第三方的同位素產地鑑定。對此，立委林楚茵直呼，保護台灣農業，要抓真正漏洞，絕對不能讓中國蔬菜用洗產地溜進台灣市場！

立委邱議瑩昨質詢揭露，中國禁運台灣的蔬菜，透過邊境運到越南、換櫃、改標示，再拿越南產地證明與檢疫證，一櫃成本只要約1.3萬元，轉進台灣後暴利可達20萬到50萬元。更誇張的是，越南當地香菇種植面積約5公頃，推估年產量僅7.5公噸，去年卻有近300噸「越南香菇」進口台灣，敢有可能？

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林楚茵直呼，「這種數字，怎麼看都不合理，因為很大一部分就是中國洗產地貨！」中國低價農產品靠洗產地闖關，傷害台灣農民、破壞市場公平，還可能流向團膳與學校午餐，食安風險也不能輕忽。

林楚茵強調，她支持農業部針對香菇、蔬菜等高風險品項加強邊境查驗，要求第三方同位素檢驗，把真正產地查清楚。

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