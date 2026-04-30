軍購案金額藍營內鬨 侯友宜：國防預算不低於GDP3％

軍購案金額國民黨內部意見分歧，新北市長侯友宜認為，國防預算不要低於GDP的3%，呼籲盡速協商、盡速審查。（記者賴筱桐攝）

國民黨內對於軍購案金額意見分歧，傳出立法院長韓國瑜私下支持8000億元版本，與黨中央的「3800億+N」不同調，國民黨副主席季麟連昨天批韓國瑜「賣黨求榮」，建議開除黨籍。新北市長侯友宜今天被問及支持哪一版軍購案，他認為，國防預算不低於GDP3％，國防只有靠自己保護自己，才能推動和平。

按2025年台灣GDP總額28兆6984億餘元（新台幣），侯友宜指的不低於3％，金額是8600億元以上。

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侯友宜今天出席新北市模範勞工表揚活動，被問到對季麟連要求開除韓國瑜黨籍的看法，他說，「韓院長辛苦了」，在黨內也許大家對某個議題有不一樣的意見跟想法，可以好好溝通協調，在國家具有實力底下，才能夠換得和平，希望讓國防預算順利通過。

侯友宜呼籲，「國防預算盡速協商、盡速審查，該過就要過」，專業的問題就交給國防部，讓第一線作戰、最辛苦的戰士們評估，只要是專業、能夠保護台灣的項目，都要全力支持。

被問及軍購案支持「3800億元+N」或8000億元版本？侯友宜回應，前一段時間他已經提出想法，2年前他曾說，國防預算不要低於GDP（國內生產總額）的3%，這個比例很高，其實跟行政院提出的版本相差不多，他希望還是回到第一線去檢討，在經濟成長的過程中，讓我們的實力更穩定、更有談和平的機會，這才是目標，所以只有國防只有靠自己來保護自己，才有辦法進一步推動和平往前走。

媒體追問，此說法是否力挺「政院版」軍購案？侯友宜表示，他認為就是GDP的3%，不是挺哪一個版本，這是一個目標，最重要的還是快速審查、快速協商、快速通過。

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