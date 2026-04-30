國民黨代表「LU編」許雅筑 接受民眾黨徵召參選高雄市議員

「LU編」許雅筑將接受民眾黨徵召，投入高雄市議員選舉。（圖擷自YT「lu編噹時事」）

南部知名政論評論員、也掛名國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任的「LU編」許雅筑，29日晚間直播時宣布，將接受民眾黨徵召，投入高雄市議員選舉；據了解，許雅筑是本屆國民黨黨代表，但近期已申請退黨。

「LU編」許雅筑昨晚直播時宣布，考慮很久後，決定接受民眾黨徵召，投入高雄市議員選舉。她喊出一句話：「不是收割，是開路。」強調藍白合作不代表民眾黨永遠退讓，真正的合作，應該是各自有實力、有席次、有民意基礎，未來才能在議會裡平等合作、有效監督。

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許雅筑未透露參選哪一個選區議員，但外界傳出她可能在鳳山區參選，不過該選區另有民眾黨的徐尚賢備戰已久，恐互相廝殺。

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮指出，目前兩位海選候選人之中，各受限於官司及長期未經營等因素，許雅筑與鳳山有地緣關係，選民也樂見新人參選，且許雅筑很有想法，不是沒有機會，市黨部將提供意見給中央，最終仍以中央公布為準。

據了解，許雅筑去年才剛當選國民黨黨代表，對此，國民黨市黨部表示，她近期已向黨部申請退黨。

許雅筑坦言，她已加入民眾黨，今年2月曾與市黨部主委劉家榮交換意見，感受高雄是艱困選區，非常需要戰將、人才，她也認同台灣需要第三勢力，深思後決定脫離舒適圈，接受民眾黨徵召參選下屆市議員。

市議員邱于軒則表示，尊重許雅筑的選擇與自我挑戰，許任職期間對地方事務有所投入，服務處表達感謝與肯定，由於她規劃參選的選區與自己不同，彼此並無直接競爭關係，未來將各自努力、爭取選民認同，「未來也拜託民眾黨幫我好好照顧這位優秀的同仁。」

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