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    首頁 > 政治

    德國基民/基社黨國會議員組團來訪 盼延續台德合作動能

    2026/04/30 10:42 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍與德國基民基社黨國會議員訪問團合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍與德國基民基社黨國會議員訪問團合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍28日下午接見德國基民/基社黨國會議員訪團一行。基民黨議員穆勒（Carsten Müller）表示，台德共同面對威權挑戰，具備深厚互信基礎，他此次返國後，將致力延續台德各領域合作動能。

    林佳龍感謝穆勒對台長期的堅定支持，穆勒自今年起擔任「台德民間論壇」德方共同主席，相信雙方各領域交流在穆勒主席的推助下將更加蓬勃茁壯。

    林佳龍指出，中國透過政治施壓干預第三國行使其空域管理權限，對國際民航秩序造成不當影響，感謝德國及友好國家的聲援與支持。

    穆勒表示，台德共同面對威權挑戰，具備深厚互信基礎，訪團此行也能充分感受雙方在各領域持續深化合作的開闊前景。

    穆勒另強調，訪團成員來自德國各邦及國會司法、預算、國防、交通等各重要委員會，甚具代表性，也顯示促進台德交流與合作是德國國會的廣泛共識。

    另外，吳志中晚宴訪團時表示，台灣儘管面對中國打壓的困難處境，政府與人民始終堅信民主自由價值，展現世所矚目的韌性，期盼台德未來持續深化在民主韌性與經貿等各領域合作。

    穆勒於晚宴中肯定台德夥伴關係近年更趨緊密，台積電在德勒斯登投資設廠尤為重要里程碑，返國後將致力延續台德各領域合作動能。

    外交部說明，訪團成員除穆勒之外，另有基民黨議員葛蕾思勒（Dr. Ingeborg Gräßle）、基社黨議員奧瑪（Peter Aumer）、基民黨議員羅威爾（Lars Rohwer）、基民黨議員喬登（Alexander Jordan）、基民黨議員陶煦薇慈（Vivian Tauschwitz）及穆勒辦公室主任李希特（Ronny Richter）等7人。在台期間除會晤國安會秘書長吳釗燮、國防部副部長徐斯儉、國民黨主席鄭麗文及我國朝野立法委員外，另也拜會國防安全研究院進行交流。

    外交部長林佳龍（右）與穆勒（左）議員合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）與穆勒（左）議員合影。（外交部提供）

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